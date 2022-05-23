【爆紅冇感覺】曾比特表錯情　誤向葉蒨文送吻　

歌手曾比特上月在內地節目《聲生不息》中活潑演繹《初戀》一曲後，旋即大受內地觀眾歡迎，認為他是港樂中最有潛力的新一代歌手，而他的內地社交平台更在1個月內暴增粉絲逾32萬，日前更接下入行以來首個內地廣告，比起同樣憑《聲》爆紅的炎明熹，聲勢更勁。近日他接受內地傳媒訪問，對於有指香港樂壇的黃金年代已遠去，他說：「我們有責任把每一個年代都變成港樂的『黃金時代』，每個年代都有不同風格的歌手和音樂作品，我想唱屬於自己風格的作品，這是我可以為行業出一份力。」

曾比特說對爆紅冇特別觀念，認為自己跟以前一樣，沒有刻意把自己當成歌手：「我還是會和以前一樣去逛街、吃東西，和很多喜歡我的人打招呼互動，我只是許多愛唱歌的人中的一員，很幸運可以成為歌手，推出自己的作品，唱給大家聽，已很開心。」對於被指能說流利「零港味」普通話，他說自小看台灣綜藝節目時學會，又說在《聲》中最難忘的趣事，是有次葉蒨文隔空向林子祥飛吻，當時坐在他們中間的他，誤以為葉蒨文向他飛吻：「我就一直回她飛吻，網友看到就在笑，還要送我一首《自作多情》。」