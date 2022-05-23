同事三分親　隨時搞搞震

好多打工仔與同事相處嘅時間分分鐘仲多過屋企人，所以關係可以話相當親切。而喺日本AV作品中，一眾男女同事嘅關係好到不得了，更加會隨時隨地喺辦公室上演肉搏戰，真係親切密過同自己嘅伴侶呀！

嗒盡全公司

喺Ideapocket出品嘅《勤務中，專嗒同事的女子社員》中，櫻空桃呢位巨乳美人表面上係一位斯文大方嘅OL，但其實骨子裏絕對係一位超級大淫娃，只要發現有男同事獨處某個角落，佢就會借啲意上前酥胸半露，然後再主動勾引對方開波！而雜物房、茶水間、男廁等統統都係佢獵男嘅好地方，仲有留低加班嘅男同事亦難逃過阿妹嘅魔爪，趁對方埋頭苦幹之際，殺佢一個措手不及，突然施以手口刺激，繼而強逼對方嚟個辦公室激戰！

慾火失控

喺片廠本中推出嘅《戀人未滿女性友人亂性相部屋NTR》入面，美谷朱里同男同事武田被公司派去出差傾生意，由於洽談過程太長，搞到趕唔切搭尾班車，所以兩人決定租住酒店共度一宵。入到房後，當朱里飲過武田畀佢嘅飲品就漸漸覺得渾身火燙，再畀武田上下其手挑逗更加慾火失控，主動對武田又攬又錫，繼而瘋狂騎乘一番。而武田同朱里激戰完一次又一次依然雄風強勁，搞到阿妹連男朋友都忘記埋，沉醉於享受高潮快感之中。事實上，杯飲品當然係有問題啦，就係被武田混入咗催情劑喇！

樂在車廂中

同樣由Ideapocket推出嘅《癡女美人同事與我一起坐商務車》，講述中年大叔吉川每日都要揸車將文件送遞到不同地方，最近就多咗一個幫手，就係年輕貌美嘅OL岬奈奈美喇！吉川做事態度認真，令奈奈美對佢心生愛慕，不過佢一啲都唔怕醜，一有機會就主動挑逗對方，更揸車去到僻靜嘅地方玩車震！雖然吉川已經結咗婚，但係面對發姣又主動嘅奈奈美完全唔抗拒，除咗車震之外，有時亦會乘外出之便，兩人去爆房偷情，每日返工都不知過得幾快活！

簡評

本仙一向贊成與同事搞好關係，但係就千祈唔好亂搞男女關係，因為一出事分分鐘會打爛個飯碗，所以不如睇日本AV嘅色慾辦公室系到好過喇！喺3部作品中，本仙最鍾意櫻空桃主演嘅《勤務中，專嗒同事的女子社員》，因為桃妹又索又好身材，身材纖巧又大波，真係頂呱呱！而佢今次仲玩盡辦公室每個角落，有時會偷偷喺暗角同男同事激戰，有時亦會明目張膽喺辦公室同會議室交歡，真係多姿多彩！