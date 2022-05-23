等了又等！香港金曲頒獎典禮鐵定7．24舉行

香港電台與無綫電視聯合公布《香港金曲頒獎典禮2021/2022》早前受疫情影響延期舉行，等了又等，今日（23日）終於宣布將於7月24日（星期日）晚上8時30分假將軍澳電視廣播城舉行。大會邀得音樂人趙增熹為頒獎禮創作主題音樂，而全新打造的獎座亦相繼誕生，獎座以立體中文字「金」為創作主體，融合音樂無國界的圓球音符，主柱體刻着《香港金曲》四字。頒獎典禮當晚，兩個主辦單位及互聯網全程直播盛況。

今次頒獎禮將頒發13組音樂獎項，包括結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據選出的「香港金曲金曲獎」、「香港金曲新人獎」、「香港金曲華語歌曲獎」、「香港金曲男歌手獎」及「香港金曲女歌手獎」等等。大會又公布「香港金曲年度最佳進步獎」候選名單，包括衛詩、葉巧琳、黃淑蔓、洪嘉豪、陳凱詠、施匡翹、石詠莉、安俊豪、龔柯允及樂隊One Promise。此獎項由大會選舉會委員，根據歌手在選舉期內（2020年11月14日至2022年1月29日）的整體表現，包括各大傳媒的上榜歌曲成績、唱片銷量、演唱會成績等，組成候選名單，再由專業評判團評分選出得獎者，結果將於頒獎禮當晚揭曉及頒發。