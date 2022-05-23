韓國網紅可以有幾索？有位被喻為女神級嘅網紅，絕對可以成為大家明白勁索程度可以去到邊嘅標準，而佢就係愈紅愈性感，性感度可以話係爆錶嘅申才恩。

人氣強勁

每當提起韓國網紅申才恩，就會即刻令人聯想到前凸後趷，足見佢嘅身材係幾咁火辣。雖然俗語有云「波大冇腦」，但呢句話套用喺佢身上就大錯特錯喇，皆因佢喺弘益大學建築工程畢業，擁有高學歷，所以絕對係一位有樣有身材兼且有腦嘅女神。而喺大學時期佢已被星探發掘，以模特兒及Show Girl身份喺車展、電競活動、模型展等登場，同時亦為雜誌拍照。

不過講到佢嘅人氣大爆發，就要數喺2018年1月時，以27歲之齡推出首本寫真集《Zenny in Philippines》而爆紅，當時去到菲律賓取景拍攝，製作相當認真，難怪大受歡迎，而且銷量極佳，連印幾版都賣斷市，唔少粉絲更打電話到出版社要求加印添。當時冇諗過會突然爆紅嘅佢，於是食住個勢喺IG開設平台跟粉絲交流，結果喺極短時間內成為百萬網紅。

衝出亞洲

之後佢分享嘅寫真照愈嚟愈大膽，絕對係挑戰尺度，亦因此佢嘅演出機會亦愈嚟愈多，除咗為各種商品代言外，更先後為多本雜誌拍攝寫真，甚至擔任MV女角色，據稱2018年時佢個名字喺網絡搜尋排行榜高踞第2位，人氣真係超勁呀！呢個時候佢嘅工作重心亦從模特兒轉型做網紅，除咗搞限時直播外，更開始網上打機直播。咪以為佢做模特兒就唔識打機，佢嘅熟練操作技巧，令唔少網民都感到驚訝，據稱當時佢一場直播，就有超過1萬名網民觀看，真係超勁！亦因為咁吸引唔少遊戲廠商搵佢代言，而佢嘅人氣更衝出亞洲，唔少外國網民都成為佢嘅粉絲。

2019年佢突然傳出婚訊，令唔少粉絲心碎。正當大家以為佢會同唔少網紅一樣，婚後會引退時，結果佢不但冇引退，反而演出仲愈嚟愈性感，尺度之大幾乎到達禁制級程度。對於呢個做法，佢雖然解釋原因，但作為粉絲亦樂於見到女神繼續性感啦！

Profile

出生地：韓國

身高：155cm

三圍：34E-24-35

雖然申才恩嘅網紅事業如日中天，但早前佢卻遇到一個大挫折，就係佢超過2百萬粉絲嘅IG頻道被停用，而Twitter帳戶亦遭被盜用。雖然令佢大受打擊，但仍無損佢嘅熱情同熱誠，繼續分享火辣福利相，令唔少粉絲大嗌支持女神呀！