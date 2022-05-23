張天賦預告會同李元元合作：唔怕搞佢唔掂！

歌手張天賦（MC）、馮允謙（Jay）和Dear Jane等，今晚（23日）於九龍灣展貿為明晚（24日）舉行的《CHILL CLUB Keep Going》演唱會作綵排。MC表示綵排順利，他説：「因為會有現場觀眾，所以比平時更加奔放，好耐冇見過咁多現場觀眾啦，就算綵排未有現場觀眾都已經感受到。」他指會唱兩首半歌，其中的半首是與Dear Jane合唱《聖馬力諾之心》。談到李璨琛囡囡李元元（Lucy）對他非常迷戀一事，他說：「我知呀，其實我每條片都有睇，佢好可愛呀，嚟緊應該會合作。（怕唔怕搞佢唔掂？）應該唔會，我都好鍾意小朋友，應該會好有耐性。（到時會唔會買定小禮物？）會打聽吓睇吓佢鍾意食乜嘢。」他表示也有於對方的社交網留言。

Jay爭取時間休息

至於Jay就表示近期工作較忙，有時間就會留家休息：「上個星期好攰，基本上星期六、日都係瞓覺，但瞓完都係好攰，唔知係咪因為瞓得太多，哈哈。」他指除了休息，亦會爭取時間做健身，不過並非為騷肌，只是希望保持身體健康。剛為張敬軒演唱會任嘉賓的他，表示非常開心：「開心到依家，第一次上紅館四面台，有啲緊張但又好開心，因為可以同自己偶像合唱。（自己都想開四面台？）梗係想啦，個個歌手都想，嚟緊自己個騷都係四面台，所以要做好準備工作，同爭取時間休息。（會唔會邀請番張敬軒做嘉賓？）我都想呀，我手畫咗2張飛畀佢呀，因為未印，都想請佢做嘉賓，但唔夠膽呀，怕佢推我我會好Hurt。」他表示月底會開始閉關為演唱會預備。