【是日通勝】

農曆四月廿四

壬寅年 乙巳月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：交易、動土、立約

忌：取魚、移徙、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、15、28、37

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：多留意朋友圈，單身者有望遇上合眼緣對象。

金牛座：受私事困擾，專注力打折扣，工作效率欠佳。

雙子座：精力旺盛，遇強愈強，遇到繁重工作也不怕。

巨蟹座：心理防線脆弱，做事易失分寸，犯錯機會大。

獅子座：取人之長補自己之短，事業發展才會有進步。

處女座：人氣欠佳，耐性不足，跟人打交道容易碰釘。

天秤座：只要做到問心無愧，就毋懼小人在背後中傷。

天蠍座：改善工作表現要坐言起行，化怨氣為動力吧！

人馬座：手頭拮据，必須量入為出，親友不是提款機！

山羊座：機會與風險同在，投資前要多聽取前輩意見。

水瓶座：把工作重心放在對外事務，可讓你發揮所長。

雙魚座：別老是宅在家，這樣的生活態度難吸引桃花。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）豬 財運差

鼠：事業順利，當機會來臨時，應好好把握。

牛：精神不振，工作欠動力，對前境感迷茫。

虎：狀態一般，卻高估工作能力，手忙腳亂。

兔：對工作充滿熱誠，但鋒芒太露會惹麻煩。

龍：表達能力強，為別人分憂，利拓展人脈。

蛇：偏財運強，打衞生麻雀，或有意外收穫。

馬：沒精打采，做事心不在焉，易犯錯撞板。

羊：是日沖煞，身心狀態差，工作表現欠佳。

猴：冷戰解決不了問題，已婚者要加強溝通。

雞：百無聊賴愛吹水，小心說錯話而得罪人。

狗：缺乏主見又怕蝕底，處事作風搖擺不定。

豬：資金週轉出問題，是時候檢討理財策略。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

遊戲人生

人生路上處處是難關，從出生吸入第一口氣開始，肺部就要承受空氣進入時所產生的刺痛，所以大多數嬰兒都呱呱大哭，作為首次來到世界的迎新禮。

隨着嬰兒慢慢長大，難免會遇到大大小小的挫折及傷害，要學會跌倒後爬起身。

步入中年，身體機能衰退，體力每況愈下，開始百病叢生。

踏入老年，更是力不從心，只求平安度日。

你看，從出生到死亡，每分每秒都面對着種種難關，人生真是來受苦的嗎？肯定不是。

試想想，人生猶如一套電子遊戲，初開始玩就是零經驗，慢慢遇到等級較高的敵人，就要憑自己的力量去挑戰，一個一個打敗他們，等級逐漸提高，逐漸熟悉遊戲玩法，就能夠在遊戲過程中，得到滿足感和成功感。雖然，途中不免會出現難以解決的問題，令你灰心喪氣，甚至很想放棄，但只要想想為甚麼要玩這遊戲，之前成功一次次打敗敵人的喜悅，就會馬上鬥志高昂，重新挑戰敵人，如此一浪接一浪的難關，令你成長強大。

如果遊戲一開始，你就已經是最高等級，敵人傷不到你，你直行直過，不用解決難關，就直接把遊戲玩完，你說，這樣的遊戲（人生），好玩嗎？