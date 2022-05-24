「奇異博士」班尼狄嫌個名太難讀自爆諗過改名

「奇異博士」英國男星班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch） 個姓名出名「水蛇春」咁長，既繞口又難讀！原來他亦深明這一點，早前亮相清談節目時自爆曾考慮改名換姓！

他表示自己入行時曾考慮改一個較短丈易讀的姓名，而他更笑言自己個姓氏似沖涼時放屁的聲響，他亦笑指Cumberbatch（甘巴貝治）字母好長在串字遊戲（Scrabble）中可以攞好高分，不過始終讀起上來都有啲論盡。班尼狄在訪問中亦自爆他的全名為Benedict Timothy Carlton Cumberbatch，有想過將之改為Ben Carlton（賓卡爾頓）。但其經理人建議他用番Cumberbatch，因為會較令人有深刻印象。之後他決定用Benedict Cumberbatch作為在電影界的「藝名」。

除了班尼狄個姓名又長又難讀之外，查實有好多荷里活明星的名字亦同樣又長又冗。其中在《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）中飾演「奇異博士」師兄「莫道」的英國男星楚伊特艾治奧福（Chiwetel Ejiofor）其名字亦好難讀。