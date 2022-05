「奇異博士」班尼狄嫌個名太難讀自爆諗過改名

「奇異博士」英國男星班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch) 個姓名出名「水蛇春」咁長,既繞口又難讀!原來他亦深明這一點,早前亮相清談節目時自爆曾考慮改名換姓!

他表示自己入行時曾考慮改一個較短丈易讀的姓名,而他更笑言自己個姓氏似沖涼時放屁的聲響,他亦笑指Cumberbatch(甘巴貝治)字母好長在串字遊戲(Scrabble)中可以攞好高分,不過始終讀起上來都有啲論盡。班尼狄在訪問中亦自爆他的全名為Benedict Timothy Carlton Cumberbatch,有想過將之改為Ben Carlton(賓卡爾頓)。但其經理人建議他用番Cumberbatch,因為會較令人有深刻印象。之後他決定用Benedict Cumberbatch作為在電影界的「藝名」。

除了班尼狄個姓名又長又難讀之外,查實有好多荷里活明星的名字亦同樣又長又冗。其中在《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)中飾演「奇異博士」師兄「莫道」的英國男星楚伊特艾治奧福(Chiwetel Ejiofor)其名字亦好難讀。