東方日報C1：歌詞互動預告合體　謝安琪方皓玟坐鎮千萬盛會撐本土

謝安琪與方皓玟兩大樂壇歌姬今個暑假來個世紀聯乘，雙劍合璧在亞博舉行演唱會，為香港自家的特色小店、品牌發聲，憑2人的號召力，勢再掀起本地樂壇演唱會熱潮！

香港樂壇百花齊放，演唱會隨着疫情放緩得以全面復甦，繼張敬軒、鄭欣宜、馮允謙及人氣男團MIRROR輪住開騷，據知謝安琪（Kay）亦將跟方皓玟（小明）攜手於8月舉行演唱會，勢必掀起搶飛潮。2人均在樂壇獨當一面，曾先後奪得「叱咤我最喜愛的女歌手」，深得樂迷支持，更將她們歸類為「神級歌姬」。她們最近被發現在社交網不約而同洩密，預告將獻出合作的「第一次」！

雙方歌迷關注

Kay日前在社交網發布小明的作品《假使世界原來不像你預期》歌詞「風雨不會沒了期 終於會等到夢寐 全城在變遷 不減你是你」，小明即有默契地在自己平台以同一格式，上載Kay的歌曲《3/8》歌詞「彈指間第幾關 原來都走到這裏 但我高興繼續漫遊於這裏」，雙方互動極速引起歌迷關注，更聰明地估到她們將會合作，紛紛留言追問：「你哋有合作？新企劃？新歌？開騷？」非常期待她們一齊獻聲。

首次亞博開騷

有傳今次兩大歌姬雙劍合璧在亞洲國際博覽館舉行2場演唱會，也是她們首次在亞博開騷，該2場演唱會是一個以香港人堅毅拚博精神為主題的大型「Festival」重磅表演項目，她們以音樂為香港灌注正能量，讓港人一起重拾熱情，擁抱本地文化，為生活發放正能量。Kay對上一次紅館騷已是2019年，去年曾以獨立歌手身份舉辦音樂會，而小明的處女紅館騷因受疫情影響，延至去年終順利舉行。雙方的歌迷「餓」騷已久，早已引頸以待，而截稿前她們未有回覆。

據知，一連三日的「Festival」製作費過千萬，結合音樂、文化、生活及藝術，除了Kay與小明的演唱會，在隔鄰另一個過萬呎場館將有1個具香港本土特色的市集，除了有本地經典歷史品牌介紹，還有不少本地手作、設計製品及藝術展覽，現場更有迷你舞台，屆時有超過20組歌手演出，還有滑板表演、溜冰活動及不同手藝工作室。

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