天后攜手「三間」　演繹美式運動風

一個是美國時尚天后，一個是運動品牌巨頭，走在一起自然火花四濺！說的是近年合作無間的Beyoncé與adidas，最近再次攜手推出新系列「​​IVY PARK STAN SUMMER」，當中包括1對IVY PARK SUPER SLEEK運動鞋和3對同色襪子，為喜愛復古運動風的潮人帶來驚喜！

經典鞋款延續Samba精髓

其實雙方自2020年初首度合作引起極大回響之後，便不斷展開聯名計劃。而每一回推出的單品，都走多元設計風格，集時尚與功能於一身，因此吸引無數潮人追捧，就連日本百變搞笑藝人渡邊直美、澳洲頂級美男歌手Troye Sivan都是其擁躉。今回雙方再次「握手」，推出顏值爆燈的adidas x IVY PARK SUPER SLEEK聯名鞋款，自然再次引起各界哄動。

更何況今回設計也誠意十足，​​採用Dusty White Tones和仙人掌綠配色，並搭配駝色麖皮材質以呈現復古質感。整體輪廓亦完美地融合了經典鞋款Stan Smiths的現代風格與Samba款式的鞋頭元素，除了三葉草、斜線標誌外，也在鞋舌標籤和鞋側的細節位上飾上 IVY PARK字樣，加上以魔鬼氈取代傳統鞋帶統，並搭載半透明啡色厚底，令到整體造型更加分，而且完全呼應STAN SUMMER主題，適合穿去音樂節、野餐、露營，玩盡各式夏日活動。系列同時帶來了3款襪子，同樣飾有經典三葉草Logo和三間標誌，滿足粉絲不同的配襯需求。

同場加映：美式復古波鞋

玩復古，又點止一個？PUMA近日也從80年代經典鞋款California擷取靈感，打造全新的CA Pro Classic。白色優質鞋面搭配簡約線條設計，能輕易駕馭不同風格的穿搭，絕對是百搭小白鞋之選。此系列一共有兩種配色，一款是全白設計，另一款的主色調也是白色，不過鞋側Logo作黑色處理。全系列已在官網上架，有興趣的可上去看看！