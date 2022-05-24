星星講醫D︱Kylie C.疫下改善夫妻關係有辦法

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》請來第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘，夥拍36E「學霸咪神」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人從中醫及心理學角度探討新冠肺炎康復者疫後調理身體，以及疫情下情緒處理的方法。

第5集中談到天氣及情緒會否令人容易感染新冠肺炎。Kylie C.指天氣潮濕，令她的濕疹翻發，亦影響心情，梓銘大夫表示：「潮濕喺中醫角度係加重我哋身體嘅濕氣，如果一個人本身濕氣好重，手腳容易水腫，平時容易困倦，呢種濕氣比較重嘅人，喺春天或者潮濕落雨天氣時，更加容易免疫力下降，日夜晚溫差較大時，呢種溫度變化令我哋身體難適應，如果抵抗力較弱嘅人，呢種天氣變化容易染病。」他指若因為身體問題令情緒唔好，當然先醫好濕疹，但單純情緒問題亦會增加染疫機會：「中醫覺得係會嘅，所謂七情，即係『喜怒憂思悲恐驚』，每種情緒都會對身體氣血造成影響，例如發嬲時會面紅耳赤，覺得啲氣好似沖上嚟呢個時候我哋啲氣血係往上衝，又例如話人好驚會驚到瀨尿，其實我哋驚恐嘅時候氣血係會向下走，例如每日都發嬲或思慮過度，鬱結比較多，會慢慢影響我哋身體嘅氣血循環，令到我哋身體失平衡，亦都會令免疫力下降，會增加染病機會。」

梓銘大夫指除天氣與情緒外，環境造成的問題亦會有影響，例如因疫情關係，現時很多夫婦二人都居家辦公，大家見面機會多了，或會産生磨擦，Kylie C.教大家可考慮以下幾個方法解決，首要是互相溝通：「咁先可以解決到問題，因為了解先可以先知問題喺邊，另外我覺得要保留私人空間，依家個個居家工作，但未必每人都有自己一間房做嘢，所以就算我哋喺張書枱都好，戴上耳機當呢個就係我哋嘅私人空間，唔好騷擾對方，自己保留私人空間都會開心啲，第3分工合作都好重要，好多時女性會分擔多啲家務，呢個時候男仔可以幫手分擔，例如幫手掉垃圾幫輕吓。最後就係轉移焦點，我哋成日都會記得啲唔開心嘅嘢，不如諗吓啲小確幸，生活上一啲情趣嘅事，例如煮飯嘅時候攬一攬對方，將呢啲開心嘅環節記住多啲，如果一直記住啲唔開心會泥足深陷，咁兩性嘅關係會更差，諗住開心嘅事大家關係都好啲。」