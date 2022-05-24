日系新菜　食咗當去咗

日本宣布即將放寬入境限制，首先開放讓美國、澳洲、泰國和新加坡4個地區小型旅行團入境，相信一眾日迷已磨拳擦掌等待時機，雖然還未能親身到日本，幸好有不少日式餐廳推出新菜式，即時為日迷止癮。

藍鰭吞拿席前解體

去日本餐廳，刺身是必食之選，吞拿魚更是受歡迎的種類之一，銅鑼灣日本料理花宵Hanayoi於5月28日、6月4日、6月11日、6月18日及 6月25 日晚上推出「本鮪席前解體」，到時師傅會將原條藍鰭吞拿魚即場切割，讓客人即席品嘗最新鮮的吞拿魚盛宴。首先出場會有原條本鮪三點，包括有大拖羅、中拖羅和赤身，緊接有火炙吞拿魚壽司、櫻花本煙熏本鮪顎、辛辣吞拿魚牛油果他他，一次過品嘗吞拿魚的不同部位，另外還有七味磯燒帆立貝、櫻花蝦多士和串燒等，盛宴內指定清酒及汽水任飲，以上日子還有85折優惠，吃得更開心。

夏季限定

日本菜講究不時不食，來到夏日，大廚會選用當造食材打造新菜。中環日式料理餐廳CENSU在這個夏季，推出全新菜單，帕爾馬芝士鯖魚刺身的魚肉先用柚子醋醃，再加醃漬香草、芝士和辣根等火炙，鹹鮮交雜。日本馬交魚以真空低溫烹煮，肉嫩多汁。另外還有生牛肉他他配有馬山椒醬汁、竹筍天婦羅、酥炸薯絲琵琶蝦和全隻三黃雞西班牙燴飯等，最後來一口椰子雪糕或夏日消暑雞尾酒，透心涼又消滯。

炭火燒鳥

日本的燒鳥相當出名，雞隻不同部分經燒烤後，滋味與別不同。早前在銅鑼灣開業的日本串燒店鳥森主打雞串燒，某些部位特別選用日本雞，再配合紅木炭炭燒，推介的有雞腸、雞胸軟骨、提燈、月見免治雞肉棒、雞冠、雞掌心和雞心元等，另外還有炭火雞黑咖喱飯、櫻花蝦芝麻雞柳和雞湯。除雞肉外，有風乾火腿鴨胸、燒物作配搭。因應新店開張，由5月27日至6月27日可享85折，而且店內正推出生日優惠，客人於生日月惠顧，送指定清酒及免切餅費。

會席料理

主打日本宴客享用的「會席料理」餐廳香田日式料理，選用日本季節性食材入饌，帶來12道菜的會席料理「慶」。菜式用上日本當地時令食材，包括松葉蟹、鹿兒島產竹之子清湯及北海道產時令生蠔等，炮製成向付三點（柔煮章魚、根室海膽伴松葉蟹肉啫喱、長崎鯛魚白子煮物）、刺身三點（千葉產深海池魚、北海道產厚岸生蠔、甘蝦昆布漬）、揚物（米菓炸蘆筍）、燒物（煙熏銀鱈魚）、煮物（北海道毛蟹濃豆腐）、強肴（A5米澤牛）等。食材夠新鮮，好似長崎鯛魚白子，口腔內咬破帶脆身的外皮，白子在舌頭散開，鮮甜味布滿味蕾，鮮香得很，最重要是零腥味，令人回味！另一驚艷作是揚物的米菓炸蘆筍，鮮嫩無渣的蘆筍來自鹿兒島，包裹脆米菓外皮，入口外脆內嫩多汁，而配菜是以松針串起來自愛知縣的銀杏，盡顯細心與功架！餐廳同步有不少限時套餐，好似即日至7月31日推出以時令靚蟹炮製成10道的「蟹の鮮味套餐」。

惹味大阪燒

去餐廳，可以讓自己參與製作美食，偶然都會有點樂趣。由5月23日至7月31日，葵芳丸十日本食堂推出大阪燒DIY，餐廳會準備大阪燒漿、椰菜絲、薯片和節瓜4款食材，還可加錢添豚肉、牛肉、芝士或八爪魚等食材，讓客人親自動手。當然，如果只想吃不想動手，餐廳也會為你奉上已烹調好的大阪燒。除此之外，店內還推出3款新的石燒牛扒，包括美國牛小排、西冷和澳洲牛柳，將牛肉放在高溫石板上，香氣撲鼻，啖啖肉夠晒惹味。