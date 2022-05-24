東冲有料到：整裝待發等客到

Siam Square於疫情期間 將整個地區的地面重新翻新，同時又添加了不少新店舖，感覺煥然一新兼勁有原宿Feel。（胡慧冲提供）

之前曾經提及，6月1日起去泰國有機會不用再申請Thailand Pass，不過泰國政府剛在上周五宣布了該措施依然維持，但似乎申請方式會更簡化，甚至沒有打針的人士都可以到來泰國旅行。當然，香港的朋友如果未打針根本冇可能出境，返港後又要Book足七日酒店兼要擔心遇上「熔斷」，實在令人舉步維艱。但對於其他地方的旅客，確係比之前更容易到訪泰國。

上星期在專欄中介紹了泰國為迎接各地遊客到來，有不少百貨商場已推出活動搞搞新意思，甚至連大家應該很久沒去的Siam Square，其實早在疫情期間已大興土木，將整個地區的地面重新翻新，路面的地磚經過悉心鋪設，最近所有工程已經完成，不單止地面，內裏亦將一些舊的建築物拆走，同時加入了新店舖。

早前我路經時看到該處燈光璀璨，腦海不禁想起了一個地方叫做原宿……而有關方面原來的確想為Siam Square打造一個Harajuku的形象！內裏加入了很多新的商舖，而這些商舖亦添置了大型的Led螢幕，當入夜時亮起來當堂光彩奪目，而且街道兩旁更加設了椅子及種植了楓樹，望落真係好有日本東京Feel。

實在有理由相信有關方面知道因疫情關係，有一段長時間不會有太多遊客到來，於是便趁這段期間重新強化自己，經歷了約三年時間情況終於逐漸好轉，泰國政府亦有信心開放予旅客到來，所以佢哋亦都加緊腳步，終於完成了所有翻新，令人耳目一新。

估計香港朋友他朝來到Siam Square都一定會嘩然，原來這裏也有一個小原宿。

胡慧冲