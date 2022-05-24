陳卓賢預告MIRROR演唱會進度　已經揀好歌重新編曲

男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）今日（24日）以代言人身份出席在金鐘舉行的信用卡活動，一身西裝Look打扮現身，吸引約多位粉絲到場打氣。他說：「可能太耐冇出席活動，感受到現場反應，心情相當緊張。」

MIRROR將在7月舉行首個紅館演唱會，他表示：「團隊部分未開始準備，自己部分已揀好歌作重新編曲，亦保持操肌，但透露今次不會有太多的裸露，會集中音樂上。」提到他推出新歌《GOT U》並沒有太多宣傳，反而粉絲幫他落力宣傳，他覺得可以出歌已好好，好感恩，認為出歌要有資源配合。被問會否覺得公司將資源投放在姜濤、Anson Lo 和Edan 3人身上，他說：「唔會，我明嘅，每個粉絲都着緊偶像，MIRROR係一個團隊，每個人專注做自己嘅嘢，公司會分配好，唔覺得偏心。」

下月9日便是29歲生日的Ian，由細到大都不會特別慶祝生日，生日主要錫晒媽媽：「我冇慶祝生日概念，生日係答謝媽媽生我時嘅辛苦，紀念生我出嚟，所以生日會留畀媽媽。」他開心粉絲為自己生日做慈善，覺得比花錢送禮物、買燈箱更具意義，他揚言好想參與粉絲舉行的慈善活動，但擔心太多人會造成混亂才打消念頭。無綫與港台合併的頒獎禮的入圍名單中，進步獎中未見有MIRROR成員，Ian稱自己性格向來不會關注獎項，笑言：「可能睇得起我哋，因為我哋都進步多咗，進步空間細咗，但我哋會逼自己進步，外在嘢唔會影響我哋。」

另外，提到Frankie敵不過「MIRROR分手魔咒」與拍拖13年圈外女友分手，Ian表示有關心，但未有予以安慰，他說：「我向來唔識講嘢，講錯嘢就唔好，佢哋覺得我耳仔好過嘴，係一個好嘅聆聽者，我係個好樹窿，覺得感情好睇緣分。」問到他與混血女模Amy(盧慧敏）能否打破魔咒？他笑說：「巧合啫！我哋還好，多謝關心。（因為你哋好 Sweet？)我唔太擔心。」Ian透露隊友之中，他較多做Anson Kong的樹窿，笑言AK個性好得意，十足小朋友，事無大小都會問他，並非煩惱多，也不是不成熟，只是愛與人分享。