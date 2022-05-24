MIRROR鐵人︱Alton連踩4日冇怨言：持續破緊紀錄！

原創劇《大誠實家》今日（24日）進行開鏡拜神儀式，一眾劇中演員包括人氣男團MIRROR成員王智德（Alton）、ERROR成員何啟華（Dee）、徐㴓喬及黃正宜（阿正）等齊集北潭涌出席儀式。

為求拍攝更順暢，劇組花了2個月時間，經多次圍讀及修改才開拍，劇集雖以喜劇方式講述眾人面對誠實與謊言的挑戰，但其實劇中傷感喊位亦不少，問到於劇中有否喊爆，Dee説：「我都有啲感情位嘅，但冇喊，哈哈，呢部係大情大性嘅劇，今次我用之前浸落嘅經驗同學嘅嘢嚟發揮，所以做得好爽，好期待成品，不過都有啲擔心我角色相對唔正經，好驚呢啲唔正經會扯走咗啲戲，但導演話OK咁我就OK啦，同埋我哋之前夾好晒，所以一埋位都好有默契。（不停有工作攰唔攰？）攰！但係我好享受㗎！我冇抱怨㗎！我好興奮㗎！對於每一個新工作，你哋留意番呀，哈哈！其實間唔中都有得抖吓嘅，我覺得人着咗摩打之後，你會寧願繼續去，有時連踩40幾個鐘都幾過癮。（有最高新紀錄？）暫時就未不過聽聞友團（MIRROR）嗰啲隊友傳說50幾60個鐘㗎。」

身旁的Alton即笑稱：「持續破緊紀錄㗎，哈哈。（最高紀錄踩幾多個鐘？）唔記得啦啲數字太大啦，哈哈，自己連續第4日拍攝，我就今日煞科，有啲唔捨得。」他表示自己角色較其他人正經，經常給人糟質：「之前拍過幾個唔同角色，但今次角色係我最正經嘅角色，劇入面大家都會講大話，但我就係誠實到會令人懷疑，都擔心自己做得唔好。（鍾意拍劇？）鍾意，我都好捱得㗎、冇怨言㗎，哈哈！」他指完成拍攝後就會開始演唱會綵排：「轉眼間6月，本身以為5月開始排，之前一直話早啲準備，但最後原來大家都咁忙。（覺得唔夠時間？）綵排通常都係冇終點咁重複，所以一定覺得唔夠，但今次壓力會大啲，始終喺紅館嘛。（唔夠時間操肌？）以我所知今年應該唔使騷，飲食方面可以輕鬆啲。（有冇關心吓隊友情況？）想關心，但大家都忙緊。」問到有否關心剛分手的隊友陳瑞輝（Frankie），他說：「都有短訊問候佢『All Good？』，佢答『OK！』，團入面佢最大最成熟，佢識㗎啦。」