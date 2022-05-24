初夏「蟹」逅　自肥大滿足

初夏蟹肥，正所謂不時不食，蟹迷海鮮迷當然要擦餐飽，最近就有主打蜑家菜的餐廳找來鮮活爆膏奄仔蟹為放題主食，還有多款地道小炒及風味菜添！想大埋頭食多幾款肥蟹及環球美食，這就非自助餐莫屬了！

奄仔蟹放題

奄仔蟹即雌青蟹BB，有食家認為，奄仔蟹膏淺黃香軟、甘香不膩，蟹肉細嫩鮮甜，不遜於黃油蟹，最重要是價格合理；而位於銅鑼灣的大澳德發餐廳，最近就以時令奄仔蟹為主題，推出「鹽焗奄仔蟹放題」，可以盡情爆食鮮香奄仔蟹以及18款地道小炒如豉椒炒花甲、黄酒煮滑雞、秘製口味炒花甲、薑葱霸皇雞、豉椒風沙茄子、辣酒煮花螺等，另加錢更可升級享用「蟹‧蠔盛宴」，大擦以岩鹽乾焗的肥蠔添！大家還可以追加4款當季海鮮包括鮑魚、花甲、扇貝及新西蘭蟶子。早1日訂座，還享「本地流浮山鹽焗蠔」及「8頭鮑魚」各1隻，賺晒！

環球蟹饌

唔想獨沽一味食奄仔，不妨揀選自助餐，好似香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳由即日起至7月31日期間推出的全新「蟹之盛宴」主題自助餐，讓巴絲打可以一次過歎盡環球蟹饌與美食。頭盤有蟹肉飛魚籽沙律、泰式蟹肉青木瓜沙律、蟹肉濃湯及蟹肉周打湯；凍鎮海鮮有加拿大松葉蟹腳、蘇格蘭麵包蟹、新西蘭青口、越南大蝦、小龍蝦及波士頓龍蝦等。日式美食有軟殼蟹青瓜卷、蟹肉蟹膏軍艦壽司和即炸軟殼蟹等；熱食主菜則有港式避風塘炒肉蟹、星洲胡椒肉蟹、蟹肉蛋白炒飯、蟹肉扒西蘭花、蟹肉番茄羅勒薄餅、即炒蟹肉蟹黃意大利飯等。主題美食以外，還有新鮮炮製可持續日式海鮮刺身及壽司及無限供應的美食包括日式、西式、中式、印度美饌、精選天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等時令美食和甜品等；想一次過歎盡環球蟹饌與美食話咁易！