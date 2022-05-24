南韓6月通關　必遊總統級景點

南韓首爾的人氣景點多不勝數，不過最近最具話題性的，肯定非青瓦台莫屬！話說南韓新任總統尹錫悅上台後，決定將過去74年作為總統府的青瓦台還於人民，日前已向公眾開放，開放首日有多達26,000人參觀，申請入場的人數更逾百萬！趁韓國法務部剛宣布將於6月1日起重新對一般國家的公民發放短期訪問簽證，有機會暢遊韓國的話記得留意！

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申請方便 任逛總統府

位於首爾著名觀光景點景福宮北側的青瓦台，自南韓首任總統李承晚開始便用作總統府，在很長的一段時間都被視為平民不得接近的禁區。隨着時代變改，於1998年起民眾可於指定日子透過導賞團形式入內參觀，但需要出示證件及作安全檢查，更要按指定路線參觀，並且不可隨處拍攝。配合本月青瓦台全面開放，市民及旅客可透過網站和手機APP預約入內，進入時免卻了繁瑣程序外，亦可到更多的範圍自由參觀拍照。佔地逾25萬平方米的青瓦台，可參觀本館、迎賓館、總統官邸、常春齋、春秋館等建築外觀（現時未能入內參觀），亦有種了約120種樹木的綠地園讓你漫步其中，內裏還有慶州方形台座石造如來坐像等國寶，絕對令人大開眼界！現時由於申請者甚多，需進行抽籤分配（6月12日之後的參觀時間需容後公布）。與此同時，隨着青瓦台開放，後方的北岳山南側漫步路亦時隔54年首次開放，行山人士現可進入北岳山北側和仁王山、北岳山南側，只要在三清案內所換取通行證，就幾乎可以穿梭北岳山全域！

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百萬平方米 總統別墅

提起總統級景點，不得不提於1983年在忠清北道清州市啟用的總統專用別墅青南台。曾經供全斗煥至盧武鉉5任總統使用，於2003年4月起對市民開放。青南台佔地達誇張的1,825,000平方米，以總統專用的本館為中心，周邊配備了高爾夫球場、養魚場、五角亭、總統紀念館等設施，其中本館連地庫共有三層，設有會議室、接見室、餐廳、客房，二樓則是書房及睡房等。另一注目的總統紀念館則有介紹歷屆總統的互動展館，更可讓遊客扮做總統接見各國元首，十分有趣。由於青南台的森嚴控制，令這裏被指定為上水源保護區，並種植了約116,000棵造景樹、350,000棵野生花、因應季節呈現出不同美態，更先後有《麵包王金卓求》及《IRIS》等多齣韓劇在此取景拍攝，而區內更規劃了多條散步路線及設有展望台，你可輕鬆飽覽當中的醉人風景。成人入場費₩5,000（約HK$31）。

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首任總統別墅 湖光美景

江原道高城郡花津浦有三座知名政治家的別墅，分別為金日成別墅、李承晚別墅及李起鵬別墅，當中南韓首任總統李承晚的別墅被公認為風景最優美的。它建於1954年，1961遭到廢棄，1997年7月由韓國陸軍復原重建，1999年開放作為展示館。別墅面積不大，設計簡潔，分別有睡房、用作辦公室的房間及一個客廳組成，內裏展出了李承晚平時佩戴的眼鏡、護照、信件等等，還有李承晚與妻子李富蘭的居家生活蠟像。從室內望出去，可以飽覽茂密的松林及花津浦的湖光美景，感受寧靜的時光。不妨一併參觀別墅後方的李承晚總統花津浦紀念館，有總統生平、衣服、用品及相關書籍介紹，認識這位總統的歷史。成人入場費₩3,000（約HK$19）。

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簡陋石牆屋有睇頭

慶尚南道金海市進永邑往東走4.5公里的烽火山，其山腳下有一條進永烽下村，該村是典型的農村，主要種植進永甜柿及稻米，看似平平無奇，但該村卻有已故總統盧武鉉出生的故居，並已成為景點讓人參觀。雖然只是一間簡陋的石板瓦屋頂石牆屋，但能誕生總統，不少人認定該處必定水土很好，所以不少訪客會將院子裏的小石頭及泥裝進塑膠袋內帶走，甚至有人把這裏的水裝回家呢。