百大全球最具影響力人物Zendaya「尚氣」劉思慕上封面　楊紫瓊入圍

《時代雜誌》選出年度百大全球最具影響力人物,分別於漫威超級英雄片《蜘蛛俠》(Spider-Man)與《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)演出的美國女星Zendaya與加拿大華裔男星劉思慕,以及美國女歌手Mary J. Blige,都各自成為5個封面人物之一。最近拍攝《尚氣》與《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的楊紫瓊亦有入圍。

Zendaya主演電影《沙丘瀚戰》(Dune)的加拿大導演Dennis Villeneuve為雜誌寫到:「Zendaya是正在成形的文化典範。一個由純粹靈感、同理心與對藝術的尊重去推動的人,她以真誠作為新的超能力。她代表着未來。我為此感到欣慰。這才剛剛開始。」加拿大韓裔女星Sandra Oh則負責寫劉思慕:「我很慶幸可以看到思慕展示他的喜劇功架、功夫與認真。我愛他自嘲的能力。當然,他穿西裝亦很好看。思慕努力打開一些被關上的大門,現在他想為其他人拉開這些門。他是我們的超級英雄。」

其他入圍全球最具影響力人物的藝人包括奇洛李維斯(Keanu Reeves)、安德魯加菲(Andrew Garfield)、雅曼達施菲(Amanda Seyfried)、美娜古妮絲(Mila Kunis)、Channing Tatum、Pete Davidson、Adele與Miranda Lambert等。