百大全球最具影響力人物Zendaya「尚氣」劉思慕上封面　楊紫瓊入圍

《時代雜誌》選出年度百大全球最具影響力人物，分別於漫威超級英雄片《蜘蛛俠》（Spider-Man）與《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）演出的美國女星Zendaya與加拿大華裔男星劉思慕，以及美國女歌手Mary J. Blige，都各自成為5個封面人物之一。最近拍攝《尚氣》與《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的楊紫瓊亦有入圍。

Zendaya主演電影《沙丘瀚戰》（Dune）的加拿大導演Dennis Villeneuve為雜誌寫到：「Zendaya是正在成形的文化典範。一個由純粹靈感、同理心與對藝術的尊重去推動的人，她以真誠作為新的超能力。她代表着未來。我為此感到欣慰。這才剛剛開始。」加拿大韓裔女星Sandra Oh則負責寫劉思慕：「我很慶幸可以看到思慕展示他的喜劇功架、功夫與認真。我愛他自嘲的能力。當然，他穿西裝亦很好看。思慕努力打開一些被關上的大門，現在他想為其他人拉開這些門。他是我們的超級英雄。」

其他入圍全球最具影響力人物的藝人包括奇洛李維斯（Keanu Reeves）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、雅曼達施菲（Amanda Seyfried）、美娜古妮絲（Mila Kunis）、Channing Tatum、Pete Davidson、Adele與Miranda Lambert等。