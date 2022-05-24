銀河機又有得試用？入手仲送充電板

銀河機又有得試用？入手仲送充電板

Samsung去年曾推出Galaxy試用計劃，等人試完新機才決定入手與否。最近廠方再推以上活動，而且擴展至更多裝置，包括旗艦手機Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G、 Galaxy S22 Ultra 5G，以及平板電腦Galaxy Tab S8 Ultra。有興趣人士可由即日起至6月30日期間選擇借用其中一部，繳付指定按金後即可試用5天，並可在退還裝置時即時購買新機。另外，凡透過是次Galaxy免費體驗計劃而購買新機的用戶更可獲贈無線閃充雙充電板P5400，支援15W快速充電，可同時為兩台裝置充電。

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同場加映︰天璣1300首現

OnePlus最近攪作多多，除了旗艦機OnePlus 10 Pro外，最近還發表了中階5G機Nord 2T。它為全球首款採用MediaTek天璣1300晶片組的智能手機，內置8/12GB RAM、128/256GB ROM、6.43吋FHD+ 90Hz刷新率AMOLED開孔屏幕及5,000萬像素OIS三鏡頭，規格中等僅價約400歐元，暫時於海外推出，暫未知香港會否返貨。