Q：我和男友由初戀到拍拖兩年，每月過夜一次，都是由他安排住宿。最近兩次他都不選一般的酒店，反而去光顧情侶酒店，房內有張大椅，初時以為它是按摩椅，原來是用來轉換體位的。男朋友說嘗試做「狗仔式」，第一次做這姿勢，單是聽這名字我已覺得很不好意思，而且覺得自己是被動，壓迫感大和力度很激烈，想知這姿勢容易令陰道受傷嗎？男朋友問我有冇高潮，我誠實地答只有些刺激感覺，亦都根本不習慣。他竟然說沒理由的又期待下次再試，心想他可能已喜歡上這個叫我面紅的姿勢吧？請這姿勢真的容易達到性高潮？還是只不過是男朋友的想像？

G小姐

A：伴侶間的親密相處久了，不期然希望它不要淪為例行公事，體位轉變是基本和較易實踐的方法，提升新鮮感和愉悅感。「後進式」俗稱「狗仔式」，此體位有助於陰莖更深入地進駐陰道，由於陰莖根部緊貼女體，因而形成撞擊式的擴張感，讓女方較易獲得更強烈的性快感。有部分希望增加懷孕機率的伴侶更傾向相信「後進式」有利受孕，樂於採用此體位，不過這說法尚待更多確實科學證據引證。

男性會希望藉着「後進式」姿勢加強一股衝擊力，使得女方享受的性愉悅倍增。一般而言，採用「後進式」會要求男方付出較大的體力，如在床笫上使用跪姿，雙方的膝蓋均會承受壓力，有時難以一氣呵成。故此情侶酒店才會提供特殊設計的椅子以作招徠。不過，由於好些女性還是喜歡面對面的傳統親熱模式，因轉換體位而尷尬，除了要先撇除對於某些體位的偏見，伴侶間更需要多表達喜惡，互相協調和照顧對方感受，性歡愉並非機械式的操作，宜增添纏綿感覺，方能彼此盡情投入。

由於「後進式」的撞擊力大，動作密集且快速，若女方的陰道分泌不足便會做成陰道不適，通常是陰道口的幼嫩肌膚被輕微磨損，待一兩天可自然消痛。建議可額外使用潤滑劑，保持陰道濕潤，即可解決陰道事後不適或疼痛問題。

你的男朋友似乎誤解了性快感和性高潮之差別，「後進式」能增強性快感，但單靠它未必能令女性得到性高潮。男方仍必須作充分的體外愛撫，如刺激陰蒂、乳房等性敏感部位，令身體逐步產生一陣陣的強烈性騷動，方能達致性高潮。女性的性高潮是難以一步到位的，要輔以耐性和適當的性技巧。雙管齊下，達致性高潮的機會便會大增。

李偉儀