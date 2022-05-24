周汶錡傳授中外育兒大法　 麥秋成自爆想追第二胎

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持嘅《日日媽媽聲》昨晚（23日）播出第4集，請來周汶錡（Kathy）、麥秋成及鄭衍峰做嘉賓。與法籍老公育有兩子的Kathy分享中外育兒大法，自爆是緊張大師的她曾在仔仔學行時，為他戴上頭盔，令老公看不過眼，她說：「老公即時拎走個頭盔唔畀戴，佢話如果你唔畀佢撞吓，佢就唔知咩係痛，之後我就叮一聲醒咗！」她透露兩子性格很不同，大仔像她一樣比較保守，細仔則遺傳了老公人的浪漫基因，她說：「細仔好熱情，係人都錫，每晚要錫一啖嘴仔先瞓覺，真係好sweet，我有時會驚佢大個咁樣識女朋友，真係唔得架喎！」

而另一嘉賓鄭衍峰入行差不多6年，透露入行初期並不如意，因而積壓不少壓力，更曾在加拿大探望父母期間情緒大爆發，他說：「嗰次因為工作問題同爹哋媽咪有拗撬，之後我發好大脾氣同掟嘢，仲崩潰到喊咗出嚟。」鄭媽媽傾聽兒子訴說往事時，忍不住眼泛淚光，衍峰亦趁機就相關事件向家人道歉，場面感人。他又提及媽媽於2020年曾接受頭部手術，當時他已即時請假回加拿大陪媽咪，但依然自責，覺得自己做得不夠好，他說：「我見到媽咪醒番冇事先返香港，但照顧唔到佢成個康復期，作為獨子嘅我覺得自己可以做更多，嗰刻應該要陪媽咪多啲。」

至於新手爸爸麥秋成，則按照製作組安排體驗「陣痛」酷刑，痛到七情上面的他，竟不忘以愛的宣言向太太暗示想追多個小朋友，他說：「老婆你生第二胎時，我覺得要陪你多啲，因為真係好辛苦！」