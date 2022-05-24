借錢冇得還　肉償任人玩

正所謂有借有還上等人，還得到先好借。日本AV界嘅借金系列就話畀大家知借完錢冇得還，就會好似當中嘅女主角咁要賣肉還債，落得任人玩弄嘅下場，大家真係要以此為戒呀！

老婆都蝕埋

喺片廠大人之劇場出品嘅《密室接吻社長室》中，三宮椿嘅老公繼承父業成為公司老闆，因為經營不善，搞到欠下巨債，呢個時候3年前被炒魷魚嘅村井已經搖身一變成為大老闆，仲話可以接手間公司，不過條件就係要佢老婆三宮椿做私人秘書。所謂近水樓台先得月，村井喺社長室入面向椿妹為所欲為，起初阿妹一直啞忍冇反抗，不過村井唔單止雄風強勁，而且舌功超連，每次床戰都搞到佢快感滿瀉，所以漸漸甘願背住老公同村井借出差之名去爆房，又或者喺社長室打真軍！

代夫還債

喺IN MAD推出嘅《在接管我丈夫債務的男人的商店》入面，日下部加奈嘅老公真係冇出色，借咗人一大筆數多年之後都仲冇力還債，於是債主吉川要求加奈去佢間餐廳打工還債，老公只好答應。而吉川除咗有錢，亦係一個大色狼，要求加奈換上低胸短裙做侍應益街坊，仲成日喺餐廳入面向加奈求歡，阿妹為咗幫老公還債，惟有任其玩弄！後來加奈漸漸愛上吉川，一來對方有財有勢，二來雄風強勁，最後更加拋棄老公成為吉川嘅情人。

賣力又賣身

SOD推出嘅《不友好的人妻家政婦》，講述夏目響嘅老公負債累累，為咗幫老公還債，佢決定去做家政婦賺錢，點知請佢嘅屋主原來係鹹濕佬，經常趁佢做家務時從後進攻，搞到佢要邊做家務邊交歡！有時屋主仲會叫埋成班麻甩佬聯手出擊，同阿妹大玩3P激戰。咁都未算，佢哋仲以指技及出動震棒刺激，搞到響妹潮吹大作，噴到成地水之後就一走了之，最後留低阿妹一個人抹番乾塊地，睇見佢軟手軟腳咁，真係可憐呀！

簡評

做人要量力而為，唔夠錢使就要慳住使，千祈唔好亂咁借錢，借錢都記住要還！今日推介畀大家欣賞嘅借金系列，就話畀大家知借錢唔還，除咗搞到自己名譽掃地，仲會禍及家人！喺3部作品中，本仙最鍾意日下部加奈主演嘅《在接管我丈夫債務的男人的商店》，一來加奈身材激凸，扮演侍應時以低胸裝上陣，的確充滿挑逗性，二來佢被客人偷拍又偷窺嘅時候，老公目擊實況卻又要啞忍，最後阿妹甘願做債主嘅情人，反出映借錢唔還嘅悲慘下場！