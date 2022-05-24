羅馬尼亞Black Angelika　天后傳奇

嚟自羅馬尼亞嘅Black Angelika被喻為歐洲最強脫星。（互聯網）

近年冒起嘅歐洲人氣脫星有唔少，只係講到四仔界史上首席歐洲脫星嘅話，Black Angelika絕對當之無愧，猶記得當年佢出道時嘅人氣，真係超勁呀！

重金利誘

早前美國討論區網站Reddit有人發文問，喺四仔界史上著名嘅歐洲脫星有邊位，結果排第一位嘅係Black Angelika。喺羅馬尼亞出生嘅佢，點解咁受四仔迷歡迎呢？咁就要從佢出道前嘅故事開始講起。佢自細嘅夢想係成為一位演員，喺大學時修讀戲劇，更參加電影及電視面試，可惜佢嘅演藝之路並唔順利，反而憑住甜美嘅樣貌，一直不乏拍攝廣告嘅機會。

直到2007年時，佢終於決定放棄當演員夢想，話說當時班中唔少女同學都獲得演出電視劇及電影嘅機會，而佢卻一直坐冷板櫈，呢個時候佢收到模特兒公司經理人嘅電話，問佢有冇興趣演出四仔，喺重金利誘之下，佢便答應演出由Glam Girls Productions製作嘅四仔短片，自此正式出道成為四仔脫星。Black Angelika回憶稱雖然事隔多年，但佢對於當年嘅決定並未感到後悔，反而覺得自己應該更早入行，唔使兜咗個大個嘥時間。

攀上高峰

Black Angelika嘅外形跟當時主流嘅東歐脫星有相當大嘅分別，甚至有人話佢似拉丁妹，而當時期歐美正掀起拉丁裔脫星嘅熱潮，加上佢前凸後趷嘅火辣身材，同埋一口特別嘅羅馬尼亞口音英語，因而深受歐美四仔迷歡迎，而且作品銷量亦極佳，更吸引到各大著名四仔廠嘅注意，其中Private更開出高價片酬邀請佢演出6套作品，當中科幻題材四仔《Blockbusters #3》，更喺2008年嘅FICEB頒獎禮獲得「最佳女配角」提名。

到2009年佢嘅四仔事業更攀上高峰，除咗喺AVN頒獎禮獲得「最佳外國脫星」提名外，更喺Hot d'Or Awards頒獎禮奪得「年度最佳歐洲脫星」，自此奠定天后級地位。Black Angelika坦言冇諗過自己會喺四仔界得到咁好嘅成績，所以非常多謝四仔迷對佢嘅厚愛。另外，問到佢有咩未來大計，佢就話最希望可以回鄉開店做生意，過番平淡嘅生活。

Profile

出生地：羅馬尼亞

身高：163cm

三圍：36D-23-34

被喻為歐洲最強脫星嘅Black Angelika，經過十幾年嘅脫界生涯後，2016年淡出四仔界，卻又喺2018年回歸，雖然佢家陣甚少喺幕前亮相，但佢嘅官方社交網站仍然繼續營運中，仲話將會有新作推出，令粉絲十分期待。