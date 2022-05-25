馮德倫復出拍內地劇功高蓋主　勢贏李易峰

內地一線男星李易峰主演的網劇現時熱播中，此劇一開播，即成為收視之冠，口碑及瀏覽量完勝吳謹言、王俊凱等多個熱播劇。最令人喜出望外的是「息影」內地劇多年的馮德倫居然有驚喜演出，口碑及評價更將男主角李易峰壓倒！

由李易峰、馮德倫、宋軼主演的都市犯罪劇《暗夜行者》日前正式上線，首6集已取得非常不錯的成績，目前多個網劇中，此劇的熱度暫時成為多個不同內地劇集榜的榜首，就連由吳謹言與秦嵐主演的大製作《傳家》、張譯與王俊凱主演的《重生之門》及白百何主演的《歡迎光臨》都屈居其後。李易峰多年前憑着劇集《麻雀》成為「國民男神」，當時31歲的他愈戰愈勇，更成為「中國電視金鷹獎」的最年輕視帝。本來《暗》劇最大睇頭必定是男主角李易峰，劇中他一人分飾兩角，但就有警察、臥底、司機、父親、賭徒及線人6個身份，絕對是整套劇的靈魂人物，大家都是衝着他而追劇，演技上亦甚有挑戰，不過劇集上線後，網民的反應並不是一面倒，沒想到網民最後統統被已絕迹內地劇多年的馮德倫吸引住，評價不遜於李易峰。

馮德倫以「特別演出」之名義現身《暗》劇，之前一直演出電影及擔任導演，近年主要拍攝美劇的他，多年前與好兄弟吳彥祖開製作公司，2019年馮德倫更執導以武術為題材的劇集《五行刺客》，成為當時首位執導Netflix美劇的中國導演。而他對上一套拍攝的內地劇，已是2015年跟吳彥祖一同客串爾冬陞導演的《我是路人甲》。今次於《暗》劇中，他飾演一名冷漠寡言的警員，造型上滿臉白鬚，滄桑感大增，劇中他與李易峰甚多對手戲，網民直指其氣場一一把對方壓倒。而劇中的布景幾乎都是以電影製作一樣，劇情節奏很快，亦有不少動作、爆破場口，網民看時腎上腺素飆升。李易峰在劇中不停與馮德倫及多年摯愛老闆娘宋軼展開激烈交鋒，每個人都有陰謀，觀眾邊看邊拆解，追看性甚高。

國民男神連環被摑

其實李易峰於此劇的評價亦相當不俗，之前預告片播出時，他手持重型槍械、奮不顧身型爆與犯罪分子火併，但鏡頭一轉即變回長髮、格仔衫配黑框眼鏡的廢柴司機，但他於演繹上都毫無違和感。而演繹劇中臥底身份時，李易峰以All Back頭、花恤衫上陣，古惑仔味道甚濃，每個造型都令網民有驚喜。

至於劇中女主角宋軼之前多演古裝劇，包括叫好叫座的《慶餘年》，今次她與李易峰扮演臥底情侶，多年後兩人相認時上演一場虐心愛戀。宋軼於劇中絕對不是花瓶，曾經是臥底之後做了酒樓老闆娘的她都有強悍一面，當中連環掌摑李易峰及向黑道爆樽的場口，網民都看得相當肉緊。

舒淇加持老公新作

正在上海逗留的舒淇，知道老公馮德倫有份演出的劇集《暗夜行者》收視報捷，當然感到十分開心，更一有空就幫手加持，例如轉發老公在劇中的個人海報，還留下驚訝期待的表情圖案，網友都紛紛留言支持馮德倫新作：「舒淇等於追劇KOL！」並大讚她是好老婆，隔空放閃為老公打氣。

其實舒淇與馮德倫婚後經常分隔兩地工作，但多年來一樣恩愛如昔。舒淇因疫情足足在內地工作兩年，年初回港時剛巧老公在港，馮德倫立即為老婆製造驚喜在網上晒愛，令網民羨慕不已，如今馮德倫由荷里活轉到內地發展，相信他們有更多相對時間，分分鐘有機會夫妻檔上陣。