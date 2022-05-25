【是日通勝】

農曆四月廿五

壬寅年 乙巳月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：取魚、結網、捕捉

忌：祭祀、動土、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：6、17、22、30

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：小人潛伏在身邊，凡事要小心，勿行差踏錯。

金牛座：求財有難度，有可能陷入財困，需節約開支。

雙子座：多接觸不同資訊，可為乏味的生活帶來啟發。

巨蟹座：跟身邊人加強交流，可令雙方關係更加密切。

獅子座：精神不振，做事提不起勁，宜改善作息習慣。

處女座：人緣運上升，心儀對象主動示好，喜上眉梢。

天秤座：財運上升，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

天蠍座：貪心易受騙，理財要審慎，盲目跟風易損手。

人馬座：易因理念不同而和人爭執，有必要加強溝通。

山羊座：被牽扯入人事紛爭，有口莫辯的感覺很難受。

水瓶座：知人口面不知心，過早投入感情易吃虧中伏。

雙魚座：話頭醒尾，毋須旁人提醒已能完成手上工作。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）蛇 易焦躁

鼠：事業發展穩步向上，有令人振奮的消息。

牛：做起事來得心應手，大大紓緩身心壓力。

虎：精神奕奕，有上進心，工作表現受肯定。

兔：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

龍：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

蛇：心情焦躁，容易意氣用事，需保持冷靜。

馬：事業運強，即使遇到麻煩也能逢凶化吉。

羊：工作表現佳，受上司器重，有望加人工。

猴：是日沖煞，諸事不順，需反省自身不足。

雞：獲財神眷顧，努力工作可換來豐厚收入。

狗：得到家人鼓勵，重燃鬥志，好事自然來。

豬：運勢佳，靠山多多，事業發展如魚得水。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

雞：有條不紊 靈活敏捷

追溯歷史，中國人馴養雞已有三千多年，不但吃雞，同時也敬雞，除了是食用的家禽，也是祭祀中常出現的祭牲。漢代《韓詩外傳》更提出雞具備「文、武、勇、仁、信」五德，古代甚至稱雞為「德禽」，認為雞每天準時報曉，是勤奮及守信的象徵，形象討好。

「雞」和「吉」同音，象徵喜氣洋洋的意思，古人曾把正月初一定為「雞日」，可見雞在人們心目中的地位崇高。而一直流傳龍的原形是蛇，而鳳的原形是雞，也是民間愛雞的原因。

相傳遠古之時，雄雞頭上本來有一對美麗的角，而巨龍雖然外形魁梧，但因為頭上光秃無角，常對雄雞投以艷羨目光。後來玉帝宣布要挑選十二生肖，巨龍及雄雞都決定參與，但巨龍認為頭上沒有角不夠威武，於是問雄雞借角一天。雄雞當然不願意，此時蜈蚣在旁出現，並自願作擔保，雄雞於是答應。後來在十二生肖排名中，巨龍排第五，雄雞排第十，雄雞認為排名這麼後，與自己沒有角有關，於是立即向巨龍追討。豈料巨龍撒賴不還，擔保的蜈蚣也懶理，雄雞一氣之下把蜈蚣吞進肚裏，自此雄雞一想起此事，仍然非常氣憤，於是經常啄食蜈蚣泄憤，而每到天亮，便仰天大叫：「角還我！角還我！」