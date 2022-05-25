「雷神嫂」Elsa Pataky做動作女星　新片賣命演出

憑漫威超級英雄角色「雷神」一角而上位的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）在銀幕上英明神武拯救地球，而原來其西班牙影星索老婆Elsa Pataky亦「好打得」！最近她就於Netflix新片《終極攔截戰》（Interceptor）中化身成動作女星騷下Quali，唔知她第時會否加入MCU（漫威電影宇宙）與「雷神老公」拍住上？！

Elsa在片中飾演一名陸軍中尉被調往位於遠海的海基飛彈攔截基地。這座基地是唯一能夠保障美國本土不受核武器威脅的設施。然而當16枚核飛彈瞄準美國本土時，基地遭到了恐怖分子的突襲。Elsa需要死守住控制中心，在核武器毀滅美國前攔截它們。Elsa除了拍攝前接受嚴格訓練之外，亦要為角色而狂健身增加肌肉。而她在片中亦動作連場，名副其實「打餐死」！

據Elsa表示老公在她操練時幫了很多，她說：「你知喇，我向來都有訓練及操弗，因為我希望自己擁有健美嘅身形。但為了今次角色就唔同講法。基斯好興奮因為我哋可以多啲一齊操練。佢俾咗我好多有用嘅貼士。呢套係動作電影，由頭到尾都係。我向來都好想演一部動作電影。」