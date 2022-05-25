創星滙「青年馬可孛羅 2022」

【特約報道】根據埃森哲調研，80%以上的管理層認同疫情令工作帶來顛覆性的改變。尤其是在工作方式和團隊領導方面。

全球疫情嚴峻，香港作為國際樞紐亦無一幸免。傳統的運作模式和思維於疫情折磨下成為了公司發展的絆腳石。但在經濟寒冬中花上大量資源以探索一個未知的新方向，鋌而走險亦非上策。各行各業的僱主幾年來躊躇不安，十分苦惱。與此同時，一班社會新鮮人亦在疫情下停滯不前。想出走的，想在外頭大展手身的都被困在香港這個彈丸之地。

當人的行動受限制，衍生出數據的流動。隨着資訊科技的普及，世界邁向數據化的新紀元。能有效利用數據就可早着先機。資料科技和數據的重要性大家熟知一二，但在香港能夠完全掌握的企業又有多少？

追趕新太空經濟 香港創星滙崛起

數據運用之廣，其中不得不提的是與數據息息相關的太空發展行業。近年成為外國大機構的寵兒，爭相上太空、發射衞星、收集數據⋯⋯ 新太空經濟的興起，跨越了地域的限制，用科技和數據打通了各國的防疫堡壘。而香港亦有一個圍繞新太空經濟的機構於去年成立 — 創星滙（OASA）。OASA致力於培養香港年輕人進入新太空經濟，更希望在新太空經濟下培育出新一代領導人才。希望青年人利用自身的專長和氣魄，在過程中能探索新目標、新方向、去開創新事業。為此OASA設計了培育年輕人才的青年馬可孛羅計劃（Young Marco Polo Program “YMP”）。

課程設計集理論與實踐 參加者可全面成長

YMP貫徹培育年輕人的理念，一方面提供科技和創新思維上的培訓；另一方面與不同機構提供各個專題項目，讓年輕人達致學以致用和發揮所長。YMP的團隊由年輕人組成，當中有初出茅廬的大學生，亦有社會新鮮人。他們的本科和專業不同，但透過YMP得到新的嘗試，發揮自我潛能。

在YMP以實習生的角色邊學邊做。YMP秉承「結合實戰與理論，透過實踐中學習」的理念設計課程。OASA一方面向機構收集不同的專題項目，另一方面舉辦各類工作坊，包括科技支援、項目管理、設計思維等。務求年輕人能獲得一些實質工作經驗去裝備自己。

一項課程 多方得着

年輕人透過YMP計劃有機會觸及新領域新職業，為自己找到合適的舞台。同時提供專題項目的公司亦透過計劃拓展和探索公司的新方向。更可貴的是人才和公司可以從中配對，經過實戰而確立彼此的工作關係和理念。最後OASA可在計劃中推廣新太空經濟，推動香港新科技發展和應用。近日，OASA以協辦機構身份成功與Bling!（人才加速初創企業）合作籌備一連兩日的亞太區線上就業高峰會。當中超過60家來自不同地區的企業，超過一千人報名參與。參與地區包括香港、日本、緬甸、馬來西亞及新加坡，空前踴躍。當中幕後團隊部分成員正是透過OASA的YMP招募組成。