前港姐陳楨怡因為連串負面新聞,一度潛水匿埋,沉寂了一排,她開始浮面出pose試水溫,頻頻做gym保持健美狀態的她,穿上露肩露腰上衣襯短褲,好似露出好多肉,但完全同性感扯唔上關係,只得骨感美,她以英文寫道:「Your journey begins with a choice to get up,step out,and live fully。」大概意思指你的旅程從選擇站起來,走出去,並充實地生活,無疑是自我勉勵一番!

而她的粉絲都未有離棄她,也留言表示對她的掛念,問她何時回歸,更期待她返無綫,對她都算係打咗支強心針。