康城電影節75周年慶典　人氣超模Bella Hadid性感現身

今年是《康城電影節》75周年紀念，大會昨晚（24日）舉行大型活動慶祝。來自世界各地的名人紅星均有參與，其中包括美國人氣超模Bella Hadid。她以兩套性感低胸晚裝現身慶典，搶盡風頭！

「康城紅地氈常客」Bella在紅地氈上以黑色性感低胸晚裝現身，即時成為傳媒的焦點！之後她亦換上另一條黑色Deep V裙出席75周年慶典晚宴。除了Bella之外，「粗眉模」Cara Delevingne、Jourdan Dunn、Izabel Goulart等國際名模亦有盛裝出席。

除了超模之外，多位影星包括亦罕有地帶埋另一半出席。其中包括私生活出名低調的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal），他帶埋拍拖接近3年的法國模特兒女友Jeanne Cadieu亮相。此外，德國女星戴安古格（Diane Kruger）亦與《行屍》（Walking Dead）視星未婚夫Norman Reedus一同出席。而早前已亮相「康城」的美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、賽多克斯（Lea Seydoux）以及蘇菲瑪素（Sophie Marceau）等均有出席。100位演員以及導演均有在慶典上一同上台慶祝。場面熱鬧！

另方面，內地女星湯唯雖然缺席75周年慶典，但她同日仍與韓國導演朴贊郁及男星朴海日一同出席入圍主競賽單元的新作《報復式分手》於當地舉行的記者會。身穿藍天白雲圖案吊帶長裙配白波鞋的湯唯，打扮清爽自然！同日，姬絲汀亦以性感真空打扮出席新作《Crimes of the Future》記者會。