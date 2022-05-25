許廷鏗唔敢亂唱《Megahit》　求AL尊重「長輩」

歌手許廷鏗、盧瀚霆、馮允謙、MC 張天賦、陳蕾等晚上在九龍灣展貿舉行《CHILL CIUB Keep Going》音樂會。早前舉行的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 21/22》頒獎典禮上，許廷鏗獻唱時出現疑有工作人員未熄咪，有男聲不斷說「Keep Going」干擾了他的演唱，大會決定於同一個舞台與歌手們一同「覆灼」作出彌補。許廷鏗在台上自言接這騷時有點陰影，不過整晚有水準演出，未再出現「意外」。

許廷鏗開騷前接受訪問講到因他才有這個音樂會，他笑說：「唔關事，但冇諗過會用『Keep Going』做音樂會名，原來有啲事，換個角度都幾開心。」講到為張敬軒演唱會擔任嘉賓，他指軒仔是不可多得的前輩歌手，中學時期已聽他的歌曲《遙吻》，又透露當晚送上黑膠唱片中寫下：「希望大家都可以抵抗時代巨輪嘅壓力，繼續求新求變。」

許廷鏗又透露被Anson Lo稱呼是前輩，細細個聽他的歌長大，也多謝他翻唱。問到可希望與Anson Lo合作唱跳《Megahit》？他笑說：「我擔心出嚟會變咗街市叫賣，對跳唱有興趣，要搵佢指導，知道佢要求好高，希望對我嘅要求高得嚟唔好咁高，唔係驚佢教教下吓放棄，不過我都知佢好尊重長輩嘅。」當年參加無綫《超級巨星》出身的他與，參加亞視《亞洲星光大道》入行的陳蕾，居然在ViuTV的音樂會合唱，認真有趣。

此外，唱功了得的MC在台上有感而發指Keep Going是一個非常勉勵詞語，假設途中有一絲懷疑、怠慢，夢想和想爭取的東西就會愈遠，故無論前路有多辛苦、阻礙、也要Keep Going。