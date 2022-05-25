勁親切！湯告魯斯現身日本首映向粉絲狂派心

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）將於本周在全球上映，而「靚佬湯」亦於各地展開宣傳，最新一站來到日本。他除了出席記者會之外，他亦與老拍檔名監製Jerry Bruckheimer 昨日（24日）一同出席於橫濱神奈川縣 大淺橋碼頭舉行的首映禮。而活動上更大放煙花，場面熱鬧！

向來對粉絲熱情的「靚佬湯」在首映的紅地氈上繼續親民，除了合照之外，亦不停對住粉絲做出心形手勢來冧粉絲！除了首映上表現親民之外，他日前在當地的記者會上亦勁貼心狂冧日本女翻譯員。正當他「一輪嘴」不停講新片拍攝情況之際，他突然停下來，轉身看坐在後面的翻譯員，請對方開始翻譯，並問：「我係咪講得太長？」得知對方表示不會之後，微笑面對大家解釋：「我唔想講得太長……」原來他為了讓翻譯員更容易翻譯而停下來，舉動即令日本網民大讚他好「體貼」。

另方面，有日本網站發現，每次他訪日，必定請到知名女翻譯家戶田奈津子擔任翻譯，更曾稱對方為「日本的母親」，不過這次她卻不在身邊。外界推測，是因為戶田奈津子已經85歲高齡，聽力不如前因此沒有擔任翻譯工作。據知記者會當日，她仍有到現場，「靚佬湯」見到她之後還特地微笑揮手。