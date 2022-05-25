羅文病倒讓檔期　Twins唔想開首場紅館騷：好可怕

女子組合Twins依家搶攻內地節目《乘風破浪》，喺眾多女藝人中突圍而出，就連節目嘅衍生綜藝《突襲訓練室》都專登搵二人嚟吸客，環節中佢哋合體玩遊戲，當中仲自爆原來早喺2002年首次開「Ichiban興奮演唱會」時，兩個人都好唔想開，更大爆得兩個禮拜訓練就要開騷！

當中舞蹈老師陳琦沅搞笑問蔡卓妍（阿Sa）當年同邊個喺紅墈體育館開演唱會，阿Sa即刻答係鍾欣潼（阿嬌），仲即場爆料，原來當年首開「Ichiban興奮演唱會」時，佢哋嘅意願係唔想開，加上當時剛出道一年幾只推出幾首歌，而且要喺短時間內排練，阿Sa表示：「那時候羅文老師生病，所以就空了一個檔期出來，我們只有兩個星期。但是我們要唱40首歌，然後只有兩個星期的鍛煉時間，就我們經理人跟我們說的時候，我們是不願意開的，瘋了，好可怕。」而在旁嘅阿嬌則表示：「我們只有一張5首的迷你專輯，怎麼開，我們都沒歌。」令在場其他女明星聽到後都感到愕然。

當年Twins首個紅館騷表演成功，此次演唱會更係香港女子組合以最短時間踏上紅館開唱，亦係阿Sa以19歲之齡踏上紅館，成為當年最年輕喺紅館開演唱會嘅香港女歌手之一，另一位係鄧紫棋（G.E.M.）。