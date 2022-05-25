3個實用貼士　延長香水氣味

大部分人出門時，都習慣噴少少香水在身上。香水對比有香味的身體乳液或香膏之類產品，香味存在感較強。噴上後一來可以為自己出門上班或逛街製造儀式感，讓自己進入另一種精神面貌，二來香水的氣味可以展現個人品味。不過如果大家想香水氣味更持久，減少補塗香水的次數，以下的延長香氣小貼士就一定要知。

貼士1：按個人心水選香水種類

香水是由各種特性濃度的萃取液、酒精和水分，依照不同的比例成分混合而成。市面上的香水種類繁多，依照香精濃度高低可次分為香精（Parfums）、香水（Eau de parfum）、淡香水（Eau de Toilette）和古龍水（Eau de Cologne）。通常香精濃度較高的香水，較適合隆重場合使用。如果想香氣濃一點和持久一些，可選擇香精濃度約10%~20%的香水，便能持香4至5個小時。若想氣味偏向自然，可選擇香精濃度約5%~10%的淡香水或3%~5%的古龍水，就會整體香味較淡，而且可以留香2小時左右。

貼士2：揀啱位噴香水

噴香水也大有學問，雖然很多人都會先噴在手腕，然後摩擦兩手，但其實這樣只做對了一半。想香水散發香味，可噴在體溫較高的地方，例如手腕、手臂內側、手肘和頸部。但是噴完就不要觸碰所噴位置，因為會破壞散發出來的香味，而且會讓味道更快消散，留香時間變得更短。如果想要濃烈持久的香味，就可以使用全身噴灑法，先高舉香水再45度向空中噴灑幾下，然後走進香水雨範圍內，就能讓香氣均匀依附在身體各處。

貼士3：借助潔膚露或潤膚乳

用同香味的潔膚露或潤膚乳後再噴香水，也能讓香水留香時間更長。不過沒有同香味產品疊塗也不用擔心，可以使用沒有味道的乳液先為皮膚做好補濕，再噴香水。因為乾燥肌膚本身會令香水揮發的更快，所以利用乳液為肌膚補濕，就能發揮延香作用，可以令香氣長留在肌膚上。