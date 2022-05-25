【簡潔生活學】可愛又可憐的投訴王

很多囤積症患者，成因是來自過往不愉快的經歷，也有是寂寞、缺乏溝通機會而成，作為他們身邊的親友，可以給予多點關心和問候。（網上圖片）

最近很有人氣的社會資訊節目，上周看了一連兩集，內容講述尋訪一位40年前的「投訴王」，最引起我注意的，是看見這位主角衣着醒目，甚至乎「官仔骨骨」，但他的住所，無論客廳、房間均擠滿大量雜物，除了模型、電器，冰箱內還存放大量珍貴海味食材：包括螺頭、鮑魚等，估計他一個人下半世也無法吃掉。

這位投訴王，「最有趣」的地方，是他囤積了大量雜物，阻礙了通道，也無法快捷找到日常物品，但他卻十分聰明，把常用的遙控器用繩掛起來、利用木棍伸去牆邊開燈；又因為曾經掉了錢，卻想到將錢放在鐵箱內當作銀包，即使掉到地上也聽到聲響。這些行為，別人看起來覺得可笑，但卻又充滿智慧。

作為收納師，我當然認為居所應該要以方便、舒適為主，但是你看到他穿得四正，又用「智慧」去方便生活，應該沒有問題吧？

我想，問題是有的，從訪問中得知他過往的經歷，因為年少時行為舉止與別人有點不同，結果遭受欺負，被人取笑，慢慢形成了報復心理，愈笑罵他，他就愈想投訴，甚至去報復。這種心理狀況，也是導致他患上囤積症，因為一般囤積症患者過往都是有不愉快的經歷，在缺乏安全感、沒別人關心下，希望借助物品（包括購買或者拾荒）來寄託，以填補心靈空虛。

很多患者像這位可憐又可愛的投訴王，他們其實只想得到別人認同、傾訴，而我們收納師在開始整理時，就是要先令這些囤積症患者打開心扉，清除他們內心積存的問題，再由內至外，清理家居真正的雜物，這樣才能夠治標治本，真正做到斷捨離。

Profile：Kitty Wong

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