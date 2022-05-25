Domus　海上移動別墅

稱得上豪華別墅，周遭環境必定要讓人住得心曠神怡，因此它們的據點不是位於高高在上的半山或山頂，就是坐落視野開揚的臨海地段。然而，再美的環境也會讓人看膩，如是者，在可以移動的遊艇上興建豪宅，吸引力似乎有過之而無不及，好像以下介紹的概念遊艇「Domus」，外形獨特之餘，還配備豪華設施，讓四海為家的生活變成一種享受。

外形似蝙蝠車

由Van Geest Design與Rob Doyle Design合力設計的「Domus」，名字在古拉丁語中有「房子」的意思，原指古羅馬時期建於龐貝城的單層住宅，設計師的意圖不言而喻。先由「Domus」的外觀說起，它是一艘三體帆船遊艇，長40米，闊35米，從高處鳥瞰，船身造型不期然令人聯想起蝙蝠俠的座駕。

設施媲美豪宅

內部設計方面，「Domus」的最大特點是生活空間為同尺寸雙體船的兩倍，面積多達780平方米，當中又以寬敞開揚的中庭最具氣派。除此之外，遊艇上設有兩間主人套房、4間VIP客艙，還有電影院、健身房、酒吧、游泳池、水療中心等一系列娛樂休閒設施，其裝潢跟豪宅無異。

真正零排放

性能方面，「Domus」結合了太陽能、水力再生、氫燃料電池等多種可再生能源，並配備了風帆，可獲得額外動力，從而實現無限航程和零排放目的，因此Van Geest Design標榜它將會成為世界上第一艘超過750GT的真正零排放遊艇。另外，為達到最佳舒適度，「Domus」可作兩度的傾斜，以減少阻力，提高航速。

規格表

船長：40米

船闊：35米

總噸位：750GT以上

內部空間：780平方米

載客量：12位乘客

巡航速度：20節