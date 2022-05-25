巨屏電視　影院級享受

消費券派發，人人多咗錢，當然要換咗屋企部舊電視，用新電視煲劇打機啦！適逢最近中日韓多間電視大廠都更新型號，例如TCL 75X925就擁有超高清8K解析度，同場還有多款各具特色的新電視，居家抗疫就唔怕悶親。

8K加Soundbar

75X925屬於TCL全新高端「X系列」，採用Mini LED技術，全屏達到75吋之巨，並擁有7,680x4,320超高清解像度、4,500:1對比度及100% DCI-P3色域，加上1,000nits亮度及分區控光技術，任何場景也提供逼真細緻的色彩表現。內置全新Ai PQ圖像處理器的它，仲兼容Dolby Vision IQ技術，實時動態優化影像，避免畫面失真。作為旗艦級，它還支援HDR 10+、Wi-Fi 6、MEMC 120Hz、ALLM等進階技術，同時獲得IMAX ENHANCED認證，睇戲更具電影感；另配備2.1聲道Onkyo音響系統，兩個向上發聲的喇叭為用家提供Dolby Atmos音效，大大加強環繞聲場的表現。

144Hz打機之選

TCL同期還有尺寸細一點的4K電視C835系列，提供55吋及65吋，同樣採用Mini LED區域調光技術，以分區控光技術達致高對比度和顯色效果。兩機的刷新率更高達144Hz，是目前市場最高水平，其他賣點包括IMAX ENHANCED認證、Onkyo 2.1音響系統、Health Hub模式等。

NFT實時買賣

Samsung最新The Frame全球首度內置Nifty Gateway NFT平台，透過電視便能瀏覽NFT藝術品的背景資料和區塊鏈元數據，睇啱再經二維碼交易，亦可出售甚至在電視展示自己的NFT收藏品。新技術仲包括霧面屏幕及智能OTS音效等，分別具有防刺眼及聲音追蹤作用。

QLED真實畫面

升級版Neo QLED 8K電視内置Samsung全新量子神經網絡處理器8K，配備20個獨立的AI網絡，能實時分析畫面內容的類別與特徵，將畫質提升至更高水平。仿真景深強化演算法可强化主體，呈現猶如肉眼看到的真實畫面。另具對比度映射技術，畫面光度提升至16,384階！

蝸室打機專用

LG OLED evo C2是全球首部42吋OLED電視，連座檯架僅厚170mm，觀賞距離短至0.9m，極適合狹窄蝸室使用。它也首度支援120Hz Dolby Vision Gaming 4K技術，配備0.1ms反應時間，並兼容G-Sync及FreeSync Premium技術，打機份外逼真。

低延時高CP

追求性價比的話可選擇Redmi X75 2022款，僅售4,799人民幣，卻配備75吋4K面板及97.9%超高屏佔比。高階技術如120Hz刷新率、120Hz MEMC、4ms超低延時亦全部有齊，更內置32GB儲存空間，可儲起海量内容。

專業電影調色

Panasonic LZ2000系列早於今年CES亮相，這款4K OLED電視除提供65吋，更首度推出77吋大尺寸，叫人大眼開界。另外它配備全新MasterOLED Pro面板及HCX Pro AI影像晶片，畫面由荷里活專業調色師調校，確保忠實呈現電影原畫。

省電可變刷新

Hisense U9H是一款75吋Mini LED電視，具有1,280區全域調光，峰值亮度達2,000nits，較上代U9G足足光了兩倍，暗光細節更加清楚。支援4K解像度的它仲具有120Hz可變刷新率技術，畫面按應用自動調節，減低掉幀同時具省電作用。