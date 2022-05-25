百歲仙遊︱小美父親設靈　光輝人生感光榮

天王郭富城經理人小美（梁美薇）的父親梁桂榮上月離逝，今日（25日）在香港殯儀館設靈，採道教儀式，明日出殯，之後送往歌連臣角火葬場火化。小美與家人一早抵達靈堂打點，神情哀傷，靈堂放滿由圈中人致送的花圈包括郭富城、古巨基夫婦、沈嘉偉夫婦、楊采妮、黎瑞恩、溫碧霞、導演陳德森和鄭保瑞等。

大約下午4時小美落樓會見傳媒，雙眼通紅的她，手拿着紙巾，說時強忍住淚水。她透露爸爸在籃球界擔任好重要的推動者角色，對爸爸離世至今仍感到不捨，她大讚爸爸好叻，她說：「爸爸計埋天地人達100歲，係一個世紀嘅人生，好光榮，佢離去時好感恩，好安祥，好似熟睡咁。」提到爸爸一直身體健壯，因為好熱衷籃球，3年前他往睇比賽時不慎跌倒，自此身體便大不如前，她感概地說：「仲記得爸爸90歲時出席孫仔大學畢業禮。」小美透露爸爸出事時十分突然，於4月25日早上突然唔清醒，小美家人大感驚惶，急送入急症室，經搶救後至晚上醫院通知爸爸情況不理想，她表示感謝醫院通融，讓她與兩位家姐，三姊妹陪伴爸爸最後一程，直到最後一秒，她說：「爸爸帶住感恩，冇痛苦走，今次係透過朋友才辦好喪事。」

談到爸爸是否有未了心願，她表示：「坦白講，心願達成，佢叫我努力做人，我都有向呢方面做好，爸爸都睇住家姐嘅子女大學畢業，加拿大嘅孫兒和親戚經過萬水千山接受隔離完，能趕及出席喪禮。」