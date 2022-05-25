本日日本：父親節送禮佳品　小丸子爸爸清酒

父親節即將來到，係時候想想買甚麼孝敬父親大人。如果爸爸愛好杯中物的話，不妨考慮《櫻桃小丸子》與靜岡縣老字號酒窖「初龜釀造」聯乘推出的「純米吟釀 父親廣志 Vintage 2022」！看過《櫻》動漫的朋友都應該知道，小丸子爸爸櫻廣志經常喝酒喝到臉紅紅，而上年適逢廣志的生日跟父親節同日（6月20日），為作紀念於是初龜釀造便跟《櫻》作首次聯乘推出純米吟釀，由於反應熱烈很快便予約爆滿。而今年父親節此酒再度Encore登場，酒本身採用了作為《櫻》故事舞台的靜岡縣的水及酵母來釀造，入口有清爽香味及酒米「譽富士」帶來的溫和甜味。包裝設計亦煥然一新，畫有以靜岡縣出產的吞拿魚刺身下酒的廣志，背後則有靜岡縣代名詞的富士山及日出，加上還有由《櫻》作者櫻桃子設計的可愛烏龜圖案，感覺相當有心思。現可於酒繫Online Shop預訂，每瓶容量為720ml，售3,300日圓（約HK$198），於6月4日起陸續發貨。