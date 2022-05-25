處男作入圍8大獎　Anson Lo惡鬥周國賢爭民選影帝

由電影手機應用程式舉辦之全民票選電影大獎，昨日（24日）公布五強名單，由香港天團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的《假冒女團》共有8個獎項入圍，Anson Lo首次踩入影壇已獲得廣大支持，憑該片入圍「最佳男主角」及「最佳新演員」，另外同樣是首次拍攝電影的李炘頤亦入圍「最佳女配角」侯選名單，她表示興奮，並希望大家繼續於下一階段踴躍投票。

於《梅艷芳》表現亮眼的王丹妮同時入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」的5強，她對此感到相當開心：「好驚喜，對自己以及團隊是一個很大的鼓勵，會繼續努力，盼觀眾繼續支持。」而於《梅》中飾演梅愛芳的廖子妤同樣受觀眾大為喜愛， 憑兩部電影《梅艷芳》和《智齒》獲雙料「最佳女配角」提名，對此子妤除表示十分開心外，亦同樣感謝香港觀眾的支持。

憑電影《一秒拳王》入圍「最佳男主角」5強的周國賢，表示受寵若驚，因為電影已是一年半前上映，在2021年有很多很精彩的港產片上映：「電影路上我只是一個初哥，還有很多東西要繼續學習。《一秒拳王》帶給我非常好的力量，希望都可以帶到力量給大家。」至於周國賢在戲中的拍檔林明禎，亦入圍「最佳女配角」最後5強，明禎多謝大家投她一票外，更呼籲：「請大家繼續投出你心目中的最佳！你的每個選擇，都會創造出另一個平行時空喔！」