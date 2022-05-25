唔再肥過部電單車　衛蘭為演唱會地獄式操肌

歌手衛蘭將於7月10至11日舉行《Janice Be Still Live 2022》，相隔4年再踏紅館舞台，是她入行以來第5個紅館騷，令歌迷期待以久，她本身也雀躍萬分，並且親自參與很多關於演唱會製作，望歌迷見到一個全新的衛蘭：「今次開4面台，希望可以近啲，多啲同歌迷互動到啦，製作上面同揀歌等等，我都參與好多，不停開會研究，點樣可以做到最好。個演唱會名都係我構思啦，因為之前疫情，一個人坐喺屋企，經常都有亂諗嘢，有過擔心同憂慮，世界會變成點呢？我又會變成點呢？然後就睇到呢一句經文『Be Still』，希望藉此提醒自己及大家，世界被疫情和各種不穩定情況下所困擾，但必需保持心靈平靜，處變不驚，將心靜下來，細心聆聽自己的心意，好好照護自己的需要。」

踏入40歲，她自覺人生目標更清晰，坦言現在為自己而活：「女人40係一個好開始，我覺得好開心、好健康，同埋好放鬆，我仲覺得自己好似新人咁，因為音樂是無限探索的，我依家有跟老師學唱歌，因為我唱歌有啲壞習慣，喺咬字及運氣上未運用到最好，所以要有改進。」

然而Janice曾被戲言肥過部電單車，為增強體能，已展開其地獄式訓練，笑言以前減肥為別人而減，現在減肥為自己的健康！每天舉啞鈴、跑步機不停鍛煉，努力下清減不少，望屆時可以見到她的線條美！

疫情中能與樂迷聚在紅館，她感覺非常難得及珍惜，透露演唱會其中一部分會邀請一班好朋友上台表演，將會是感動又熱鬧的環節！