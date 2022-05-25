ANSONBEAN拍新歌MV連踩26小時　收工攰到跪地

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）拍攝新歌《RISE》MV連踩26小時，由日出開始熱身運動、體能訓揀、器械操肌、打拳、武術、九節鞭，至翌日出時開始拍跳舞部份，精力旺盛的他都投晒降，導演嗌Cut收工，即攰到跪地上。他體力透支不過非常滿意：「呢首歌就係要挑戰不可能！」

新歌MV裏ANSONBEAN為朋友報仇，苦練武術，潛入敵方將壞人打到落花流水，鏡頭前結實肌肉，身手敏捷，鏡頭外他操練了很長時間：「呢首歌《RISE》歌詞講「挑戰不可能」，我細個有學武術，亦好鍾意睇動作片，所以我想將武術加入MV，其實我自問未完全ready ，諗住練多啲到暑假先拍，不過就係想挑戰不可能，無人會知幾時係完全ready，唔好諗咁多，將呢刻真實呈現畀大家睇。」

ANSONBEAN提早起床在家裏做運動熱身兼去水腫：「諗住上鏡靚仔啲，喺屋企早啲起身做Workout去水腫，點知去到拍攝現場要影我操練，拍咗4個鐘，到下午我開始暈陀陀，狀態比較差，我趁轉景布置時瞓咗一陣。」他急叉半小時後，回復狀態醒神是吊威也。他説：「本來個人渾渾噩噩，但吊威也一戚住條底褲位，嘩，醒晒！」全日體能挑戰後，他笑言由早上大隻仔，收工時已變成細隻仔。

講到有連場打鬥，他表示最困難是場地限制：「練習九節鞭要好大空間，唔可以喺屋企練，好驚揈傷人和打爛燈，嚟到拍攝場地才夠大夠高空間，可以盡情練習。而另一個難度係拍對打戲，有一個動作我用手撳地起腳翻筋斗同時踢倒一個人，力度要掌握得好好，太細力翻唔到筋斗，太大力又會踢傷人，NG咗幾次。」他續指最終重覆跳10幾次，拍到天光，收工一刻更體力透支，跪在地上喘氣。