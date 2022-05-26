MIRROR演唱會推實名制炒風難遏　460萬一張超癲

人氣男團MIRROR將於暑假舉行演唱會，一票難求，主辦方昨日（25日）宣布加開2場，並將推實名制售票，圖打擊炒風，可惜因不少內部門票已售出，實名制反而令該批門票變得更矜貴，昨日所見炒風依舊，更創「新癲價」炒至460萬一張！距離開騷還有兩個月時間，成員Anson Lo前晚就聯同一班歌手在九展開唱作熱身。

MIRROR較早前宣布將於暑假舉行一連10場的紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，隨即掀起搶飛潮，更出現癲價炒風，「黃牛黨」將原價1,280元的門票炒賣至近44萬元一張，相當誇張。

演唱會一票難求，不少「鏡粉」都希望加場，而昨日終於傳來好消息，MIRROR官方社交帳號宣布將於8月5及6日加開2場MIRO（歌迷會名稱）特別場！獨立歌手Tyson Yoshi日前宣布將採用實名制賣飛，MIRROR方面公布12場經城市售票網公開發售的門票亦將以此形式發售，務求杜絕炒風，至於購票方法及公開售票日期等則稍後公布。

內部認購釀反效果

雖然各方都寄望實名制能打擊炒風，惟MIRROR演唱會的信用卡優先訂票及歌迷會抽籤認購均已結束，加上據知有7成門票供內部認購，新制度未必能立竿見影。以紅館會場設有12,500個座位（其中10,400個為固定座位，另設約2,000個活動座位，可按舞台設計彈性編排）計算，而政府於5月19日起放寬演出場地入座率至八成半，即可入座觀眾人數為10,625，當中7成門票供內部認購，即每場約有7,400張門票，共12場有8.9萬張門票毋須以實名登記，故仍有很大炒賣空間，加上之後公開發售將採用實名制售票，故這批非實名門票反而更顯矜貴！

記者昨日發現網上仍有不少「黃牛票」出售，售價由6,000元至「瘋癲價」460多萬一張都有，就算有價冇市，亦可見炒風狂熱的地步！本來再加場有望遏止炒風，但據知再加場是相當困難，因為ViuTV申請的12場紅館期已經用盡，大會現時盡力爭取再加場，但估計只限幾場，因為MIRROR之後已有工作安排。而康文署昨日就MIRROR演唱會採用實名制售票一事回應：「康文署為打擊門票炒賣，主動與MIRROR演唱會主辦機構商討有關演唱會售票及相關入場安排。署方歡迎主辦機構積極配合以『實名制』方式讓市民購買經由城市售票網公開發售的門票，以減低門票炒賣的機會。」

「教主」音樂會熱身

MIRROR演唱會定於7月25日展開，各成員積極備戰，「教主」Anson Lo前晚就聯同許廷鏗、馮允謙、MC張天賦及陳蕾等在九龍灣國際展貿中心舉行《CHILL CLUB Keep Going》音樂會。Anson Lo打頭陣演出，期間賣口乖冧粉絲：「我嘗試逐位望吓大家，我行近啲先。」即引來一陣尖叫聲。講到音樂會主題，他表示：「Keep Going對於我呢4年，尤其係上年有更深刻感受，工作得愈耐，人生每日都好似有好多唔同問題出現，要堅持你先可以向前望，先可以Keep Going。」隨後以熱爆歌曲《Megahit》完成該輪演出。

有指今次音樂會的舉行原因與《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 21/22》頒獎典禮上舞台演出有瑕疵有關，大會決定在同一舞台「彌補」歌手。許廷鏗在台上坦言接騷時有陰影，幸而整晚演出有水準，未再出現「意外」。受訪時提到因為他才促成今次的音樂會，他笑說：「唔關事，但冇諗過會用『Keep Going』做音樂會名，原來有啲事換個角度都幾開心。」