【是日通勝】

農曆四月廿六

壬寅年 乙巳月 己卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、入學、會友

忌：動土、栽種、開渠

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、25、26、37

幸運顏色：橙、紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：情緒波動，陰晴不定，易令身邊人無所適從。

金牛座：投資要認清潛在風險，別只追求高增長回報。

雙子座：職場上人心難測，不宜輕信他人，以免吃虧。

巨蟹座：有觀人於微的能力，懂投其所好，受人歡迎！

獅子座：心情低落，做事有無力感，開始為前路擔憂。

處女座：有機會為某件事費煞思量，建議向別人求助。

天秤座：不乏跟異性閒聊的機會，有望打破感情悶局。

天蠍座：財運不錯，直覺會引導你作出合適投資決定。

人馬座：事業運一般，不太適合見工，成事機會低。

山羊座：運勢平穩，日子過得充實，讓你有安心感覺。

水瓶座：瑣事纏身，考驗耐性，有些事情欲速則不達。

雙魚座：有意外之財降臨，宜抓準時機檢討理財策略。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 人氣勁

（跌）雞 壓力大

鼠：要顧全身邊人面子，當面斥責會傷感情。

牛：心思縝密，行動力強，工作表現受表揚。

虎：腦筋轉數快，公事上有建議可大膽提出。

兔：事業心重，組織力強，當領頭羊最合適。

龍：身心狀態大不如前，做事效率遠遜預期。

蛇：待人接物大方慷慨，能夠與人融洽相處。

馬：運勢起伏，有許多意外發生，難以招架。

羊：人氣高企，受人關注，謀事無往而不利。

猴：事業遇阻力，人事出問題，發展受局限。

雞：是日沖煞，生活壓力大，容易失去冷靜。

狗：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

豬：身上有股強大正能量，遇競爭全無懼色。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

智慧的泉源——水

山管人丁水主財，水除了代表金錢外，亦代表智慧、靈巧性、潔淨度、清晰度，適當地運用，可以幫助智慧上的發展。相反，污穢的水會對我們造成負面影響。

水能夠影響一個地方的發展，以香港為例，維多利亞港的海岸彎彎曲曲，代表精靈活潑、頭腦轉數快，造就了香港成為國際金融、物流的重要樞紐。

清澈流動的水確實有催財作用，因為一個清晰的腦袋，加上良好的判斷力，才可以為我們創造財富。相反，污穢的水會令我們思想庸俗，判斷混亂。當我們明白這一點，還會在家中製造污水去愚弄自己及家人嗎？家居中，最常出現污水的地方非洗手間莫屬，所以大家還是乖乖的把廁所門關上吧！

又例如家中成員喜歡養魚，可是缺乏時間打理，魚兒糞便沉於缸底，這又是一個污水來源。

更有些人喜歡栽種水種植物，但多年來從無換水，以致瓶內的植物根部全是滑潺潺，甚至傳出臭味，不就是污水嗎？

有客戶問，既然維多利亞港有正面影響，為何現在的香港看似走下坡？曲水有情，直水無情，近年當局不斷填海，令彎彎曲曲的海岸變成直線，大家又猜想一下有甚麼影響呢？