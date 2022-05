舞步難度勁高！孝淵@少時出Solo實力獲激讚

韓國女團少女時代(少時)最近宣布將趁8月出道15周年,相隔5年合體出碟,粉絲都十分期待,而32歲成員孝淵最近推出首張迷你專輯《DEEP》,令她的舞蹈實力再次受到注目。

孝淵於2000年開始在SM事務所做練習生,因為擅長跳舞而被封為事務所內的「最強舞蹈能力者」,她更是唯一獲分派與男練習生一起學跳舞的女練習生,出道後她在隊中擔任主舞和主Rapper,曾參加《Dancing with the Stars》及《Hit The Stage》等跳舞比拼節目。

她於2018年11月以藝名「DJ HYO」推出歌曲《Punk Right Now》,跳舞影片曝光後,網民都對她強而有力的舞姿大表驚喜,與她合作的舞蹈員黃秀妍更形容這是「最難、最辛苦的舞步」,她前年推出的《DESSERT》的舞步亦被多位舞蹈家指是女團中難度最高的舞步,肯定她的超凡舞蹈實力,而今次新歌《DEEP》特別找來舞蹈節目《Street Woman Fighter》的人氣舞者Honey J與海外舞蹈家編舞,當中象徵蜘蛛和蜘蛛網的舞步就令人留下深刻印象。

而她今年初與同門女團Red Velvet、aespa及女歌手BoA組成限定女團「Girls On Top」,她最近受訪時透露之前因為很愛食宵夜而增磅,但為了「Girls On Top」的活動而減了近20磅,問到有何減肥秘訣?她說:「間歇性斷食真的有效果,從晚上8時開始不進食,到第二日早上10時就可以吃東西,只要身體適應了,就算吃很多,體重也不會有很大變化。」