與王敏奕開工吵大鑊　羅天宇過分搶韁床戲狂NG

藝人羅天宇與王敏奕於新劇有感情線，更分別與其他人有親熱戲，認真艷福無邊。男方自爆因行為太激烈搞到喪NG，敏奕則笑言與熟人拍親熱戲感覺奇怪！羅天宇與王敏奕日前拍攝無綫新劇《婚後事》，劇情講述他們於工作室鬧意見，繼而「吵大鑊」收場。敏奕透露於劇中分別與天宇及羅子溢有感情線，雖然均有親熱戲，但與子溢的戲份較激情，更有床上戲，至於跟天宇拍攝時則較狂野，但不乏嗌交場面，是日場面僅是小兒科。

冇生理反應

天宇笑言之前多次與敏奕合作，多演對方下屬或哥哥，但地位卑微，今次終可與她平起平坐，還有親熱戲及罵她，令他開心不已。他又跟「咪神」胡美貽有一場激情戲：「雖然冇乜點除衫，但係行為好激烈。（有冇生理反應？）冇，不過未試過咁樣拍法，係一個新嘅突破，都NG好多次，好尷尬！」

身為人妻的敏奕被問拍親熱戲底線？她說：「其實追求畫面上之外，最緊要拍攝嘅過程冇乜尷尬。因為同天宇拍過幾套劇熟咗，所以開始嘅時候突然要拍感情戲好奇怪，原來咁樣係仲難！反而同唔熟嘅人，唔需要諗太多，只需集中精神演角色就可以。」

談到身在外地工作的老公曾國祥，敏奕指對方現時於西班牙，待完成拍攝後便返港：「佢短期內應該未有計劃再飛，除非有特別工作。（到時佢做你廿四孝老公陪你？）係，畀個機會佢，哈哈！」