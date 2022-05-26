怕超蓮呷醋！竇驍谷劇飛走女主角　被網民嘲贅婿代表

內地男星竇驍和賭王千金何超蓮雖屢次否認婚訊，但放閃程度被封為「情侶KOL」。未知是否顧及女友感受，竇驍宣傳新劇時跟女主角陳都靈保持距離，被劇迷嘲笑他是「贅婿代表」，連累超蓮被喪鬧！

日前竇驍在社交網宣傳與內地小花陳都靈合演的劇集《良辰好景知幾何》，上載劇中演員的九宮格照片，並留言：「收官啦，謝謝導演和劇組的各位同仁，也謝謝看劇的你們陪我一起虐一起瘋了一路，一路下來有眾多不捨……」

陳都靈冇表態

不過有細心網民發現他錯漏百出，要更改3次修正有欠專業！他曾寫錯導演的社交網，又沒有提及第二女主角趙櫻子，至於女主角陳都靈雖然有留名，但沒有其劇照，更揀了一張沒有陳都靈的劇組大合照，被網民留言寸爆小配角都有出現，但偏偏陳都靈「被消失」：「女主角連個頭髮都不敢放出來，唉！別二搭了，好聚好散，公主看來挺介意的，以後別接感情戲了。」陳都靈未有表態，但趙櫻子忍不住詐型：「你徹底忘記你家小糉子了。」不少網民笑竇驍如此失誤，全因「贅婿」心理作祟，怕女友何超蓮呷醋！

一波未平一波又起！對男友百分百支持的超蓮，第一時間在網上留言「第一個」，再次惹來網民批評，指她即時留名似有「插旗」之嫌：「發的合照唯一沒有女王，正牌女朋友立即出來宣示主權，大可不必了。」更指劇集播出男女主角大婚時，竇驍沒有為劇集造勢，反而在社交網公開為女友慶生，令人揣測他所做一切都是討「皇帝女」歡心。