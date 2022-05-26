安芭講大話　前度姬摩絲作供否認曾被尊尼推落樓梯

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗案昨日（25日）於美國續審，他的超模舊愛姬摩絲（Kate Moss）以線上形式作供。

安芭幾星期前於庭上作供時爆尊尼曾將舊愛姬摩絲推落樓梯，由於與尊尼爭吵時腦海曾閃過此畫面，因而令她毫不猶豫打尊尼的臉。而姬就此事昨日作供，並篤爆安芭講大話！她說：「佢（尊尼）從來冇推我、踢我或係將我推落樓梯。」而姬更指曾與尊尼到牙買加度假時自己因暴雨而滑倒摔落樓梯導致背部受傷，當時尊尼得悉後即跑回來幫忙並抱她回酒店房間，而且幫她找人來治療。

而尊尼在庭上看着姬為他澄清時面帶微笑。之後他亦再度作供，並反控安芭「扭曲事件」。他說：「正如姬摩絲嘅證詞，當時發生嘅事就係佢（姬）所說嘅經過。我記得曾同赫德小姐講過呢件事，因為當時傾盆大雨，姬就係大雨之下滑倒，我曾講過呢個故事畀佢（安芭）聽。赫德小姐將呢個故事扭曲成非常醜陋嘅事件，我從來冇將姬推落任何樓梯。」尊尼作供時更指安芭全靠他，才獲得《水行俠》（Aquaman）中「梅拉公主」的角色。58歲的尊尼與比他細10年的姬摩絲於1994年拍拖，3年後分手。