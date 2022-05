人氣男團MIRROR成員姜濤前日(24日)出發前往美國工作,途中經新加坡轉機,仲趁冇人認出嘅時候去濕平,輾轉之下佢喺今日凌晨終於抵達美國紐約,經歷過十幾小時嘅機程,姜濤都繼續精力充沛,喺社交網晒出多張去玩嘅相同片,周街歎食好西。

不過原來佢落機時,都經歷咗一段畀姜糖(粉絲暱稱)圍嘅時間,見粉絲晒出片段中,姜濤自己推住行李同經理人步出機場,數十名姜糖已舉起手牌大叫「姜濤 Welcome to New York」,本身手插袋嘅姜濤都點頭及揮手回應,又專登放慢腳步同粉絲拉近距離,又接收禮物,離開機場前亦有姜糖叮囑「拍攝順利」,姜濤點頭回應,真係Nice到爆。