流汗非必然生理現象　身體或響警號

身體的手足心、腋下或頭面多汗，其實是反映身體某臟腑的狀況。（互聯網）

即使近日天氣不穩定，但夏日的腳步還是非常接近，下午時分在街上走動，還真會出一身汗。別以為出汗是正常的生理現象，原來人體還有「病理性出汗」一說，中醫認為，汗為心之液，汗的量、質、色、味能反映人身盛衰和陰陽虛實，當出現汗液外洩失常，又稱為「汗症」，與五臟陰陽氣血相關，是常見的臨床徵狀。想了解不同部位非正常出汗所代表的身體情況，可聽一聽註冊中醫師劉芷寧醫師講解。

【出汗部位的暗語】

劉醫師提到汗症有全身和局部之分，局部多汗即只有某些部位多汗，其他則為正常，常見位置為手足心、腋下、或頭面，可反映某臟腑的狀況，劉醫師說：「手足心易出汗為陰虛火旺的表現；腋下心經循行的位置易出汗多，為心火重者，此類人性格較急躁、容易發怒；前胸常出汗，是心氣虛的表現；鼻子出汗多因肺氣虛；而頭面易出汗的人多因脾胃不足，濕熱鬱蒸，平時容易腹脹，感到頭身沉重，四肢腫脹等。」

【中醫推薦參考食療】

參照不同患者的需要，劉醫師推薦了兩款湯水，不過食療最好是在註冊中醫師指導下服用。

清肝袪濕熱之選 （1-2人分量）

材料：生熟薏仁各15克、綿茵陳30克、綠豆30克、菊花10克

做法：所有材料連同2公升清水，煮30分鐘，隔渣飲用。

功效：清熱祛濕，適用於肝熱及濕熱引致的汗多與汗臭問題。針對腋下出汗，可以加上燈心草10克來清熱。

益氣斂汗之選（1-2人分量）

材料：黃芪15g、白朮10克、浮小麥15g、南棗2枚

做法：所有材料加1公升清水，煮1小時，即可飲用。

功效：益氣、固表、止汗，適合肺氣虛弱自汗，能調理容易感冒或反複呼吸道感染等虛症。

大量出汗後補氣

另外，劉醫師續說心臟跟汗呼應，中醫有「汗血同源」、「汗為血之餘」的說法，出汗過多會傷及人體津液及損傷心血，會出現中氣不足、疲累無力等虛弱之症狀，所以大量出汗後，可服滋陰補氣之補品。

滋陰補氣

材料：浮小麥 15克、白朮15克、黨參15克、麥冬10克、炙甘草5克

做法：將所有材料洗淨後，將浮小麥用布袋包好，與其他材料一同放入鍋中，加入1公升清水，大火煮沸後用文火再煲20分鐘共煮成湯，去渣，代茶飲用。

功效：對汗出過多後體瘦乏力、口乾口渴、夜眠不實等症狀有輔助療效。