「香港懷舊小食 II」特別郵票

【特約報道】俗語云：「民以食為天」。香港的美食數之不盡，當中又以豐富多樣的懷舊小食最能體現地道生活飲食文化。繼2021二○二一年「香港懷舊小食」特別郵票，香港郵政今年以令人回味無窮的燒賣、蛋撻、生菜魚肉、格仔餅、龍鬚糖、馬仔、芝麻卷等作郵票設計，發行「香港懷舊小食II」一套六枚郵票及郵票小型張，以多款經典小食，再次為大家帶來香港的味道。

$2郵票 蛋撻和椰撻

蛋撻早見於英國皇室宴會。上世紀二十年代於廣州風行，至四十年代傳到香港，成為港式蛋撻，主要有曲奇皮或牛油酥皮兩種。蛋撻在各餐廳推出後大受歡迎，至今仍是香港最具代表性的地道小食之一。椰撻是海南人參考蛋撻做法，繼而創作的特色點心，其外表與蛋撻相似，餡料的主要材料為椰絲，烘焙後椰香濃郁，滋味倍增。

$2.60郵票 碗仔翅和生菜魚肉

碗仔翅起源於上世紀四、五十年代，當時香港的熟食小販會向酒樓收集剩下的魚翅，加入豆粉水、豉油及其他材料烹煮，讓市民大眾也可一嘗「魚翅撈飯」的滋味。後來逐漸演變，改以成本相宜、但口感相似的粉絲代替魚翅。生菜魚肉也是湯品，主要是把魚肉混入澱粉打成魚肉漿，配以生菜，加上清湯煮成。冬天時食用熱騰騰的碗仔翅或生菜魚肉，暖入心扉。

$3.40郵票 西多士和格仔餅

西多士的做法簡單，先把兩塊塗上花生醬的麵包疊起，再蘸上滿滿的蛋漿油炸成金黃色，最後配上牛油及糖漿食用，是地道下午茶的不二之選。格仔餅是將蛋漿倒入格仔紋的烘烤模具烘熟，再塗上牛油、花生醬、煉奶及砂糖，再對摺成半圓形，非常吸引。

$3.70郵票 叮叮糖和龍鬚糖

叮叮糖的名字來自鑿糖時的響聲，其做法是以砂糖、麥芽糖和粟膠混合成糖漿，拉成白色長條，待乾後再鑿成碎片。龍鬚糖則以麥芽糖製成的膠糰拉成幼絲，包裹以砂糖、花生碎、黑白芝麻、椰絲和麥精等混合而成的餡料。

$4.90郵票 花占餅和馬仔

花占餅是在圓形的小餅乾上有呈圓錐塔狀、以糖霜做成的花占，有白、綠、紅、黃等多種顏色，色彩繽紛，味道帶甜，是不少人的兒時回憶。馬仔又稱薩琪瑪，是把麵團切成一塊塊的寬麵條，然後油炸，再放到鑊中，一邊淋上糖膠一邊用鑊鏟拌勻，放涼後切成方件，即成香甜鬆脆的馬仔。

$5郵票 香蕉糕和芝麻卷

香蕉糕和芝麻卷都是中式的傳統糕點。香蕉糕是白色圓條軟糕，由糯米粉、粘米粉、砂糖等製成。雖然香蕉糕內沒有香蕉，但仍有香甜的香蕉味，皆因製作過程使用了香蕉油。芝麻卷在製作時以黑芝麻為材料，磨成粉末後加入水、馬蹄粉、糖等蒸成薄片，再捲成一團並切成小件，放涼後即成香噴噴的芝麻卷，令人食指大動。

郵票小型張 飛機欖、燒賣和臭豆腐

郵票小型張的齒孔是香港的英文縮寫「HK」字樣，小型張上展示三款經典小食，包括香氣獨特的臭豆腐、街知巷聞的燒賣和以獨特方式售賣的飛機欖。其中，飛機欖這種民間涼果小食在上世紀五十至七十年代非常流行，售賣的流動小販斜背著欖型的容器，在民居街上沿途叫賣。由於當時大多是數層高的唐樓，顧客從陽台扔錢給街上的小販，之後小販把甘草欖扔給買家，尤如放紙飛機一樣，因此而得名。

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：