與釗峰強尼演舞台劇　吳海昕期待邊食邊演戲

由C AllStar的梁釗峰、劇集《二月廿九》女主角吳海昕和ViuTV一哥主持強尼孭飛舞台劇《二人餐》，宣布加開共6場，日前3位演員及音樂部份的揸弗人「新青年理髮廳」成員歐陽德輝，一同拍攝宣傳海報，4位穿上色彩斑斕的服裝開party，吳海昕和釗峰捧着一碟意粉卿卿我我、強尼搖着酒杯、歐陽德輝咬着Pizza，工作人員落力地向他們噴紙炮，氣氛熱鬧。演出經典的劇目，3位演員揚言興奮多於壓力，爆料指導演下令禁止翻看彭秀慧、張銘耀（German）和徐羨曾之前的版本。

釗峰說：「《二人餐》係一齣好成功嘅舞台劇目，我知道要演呢個舞台劇嘅時候，想搵彭秀慧老師嘅版本嚟參考吓，點知導演唔准，佢唔想我哋被之前嘅版本影響，今次要任我哋玩。」

在旁的吳海昕說：「係呀，未收劇本之前導演都好神秘，佢想我哋用自己嘅Style去演。我哋已經開始讀劇本和夾歌，我對音樂唔係好熟悉，好彩有釗峰帶住我係咁練習，依家一見面就自然會起歌。」釗峰續說和劇圑見面時，腦海立即浮現歌詞，情節湧現，進入狀態。強尼則說：「大家都知彭秀慧演得好，我仲跟張銘耀學演戲，可想而知之前個版本有幾勁。加上知道釗峰和吳海昕係今次男女主角，我唔使考慮，一口答應！」

吳海昕最期待一邊演戲一邊開餐，她說：「我好鍾意一邊演戲一邊食嘢，會演得更自然，好期待到時全場充滿食物嘅香味！」強尼笑說：「我飾演一位廚師，一邊演一邊煮，好想睇你哋無論我煮得好唔好食，都要演到好似好好味咁嘅樣會係點。」相對即場下廚，他坦言台上唱歌更大挑戰。